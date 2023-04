Olympique Lyon baalt nog altijd van negeren gouden tip Peter Bosz

Peter Bosz maakte zich in zijn tijd bij Olympique Lyon hard voor de komst van doelman André Onana. De Franse club zette echter niet door, waardoor de Kameroener uiteindelijk naar Inter vertrok. Technisch directeur Juninho Pernambucano baalt nog altijd dat hij Onana destijds heeft laten schieten.

In de zomer van 2021 streek Bosz neer bij de zevenvoudig Frans kampioen. Vrijwel direct beval de Nederlandse trainer Onana aan bij zijn nieuwe werkgever, die hij er bovendien op attent maakte dat Onana in de zomer van 2022 transfervrij op te pikken zou zijn omdat zijn contract bij Ajax op dat moment afliep. "Iedereen bij de club was het erover eens dat hij moest komen", zegt Juninho in de podcast van Jerome Rothen bij RMC Sport.

"We hebben meerdere keren met zijn agent gepraat", vervolgt de oud-middenvelder. "Er waren verschillende ontmoetingen en zelfs een aantal officiële voorstellen. We waren niet ver van een akkoord verwijderd, maar aangezien hij transfervrij was moesten we snel handelen", herinnert Juninho zich. Uiteindelijk greep Lyon dus alsnog achter de Ajax-doelman, die naar Italië vertrok. "Het is onze schuld, we hadden moeten doordrukken", meent de technisch directeur.

Onana vertrok uiteindelijk dus naar Italië. Bij Inter trof de doelman in de Sloveen Samir Handanovic een ervaren concurrent. Aan het begin van het seizoen gaf trainer Simone Inzaghi in de Serie A nog de voorkeur aan de routinier, terwijl Onana op dat moment al wel in de Champions League en de Coppa Italia mocht keepen. Sinds oktober is de voormalige Ajacied echter in alle competities de eerste keus. Afgelopen week bereikte hij met Inter de halve finale van de Champions League, waarin stadgenoot AC Milan wacht.