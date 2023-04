Ontsnapte PSV aan een rode kaart? 'Dan zouden ze 70 minuten met tien man spelen'

PSV had zomaar een rode kaart kunnen krijgen in de wedstrijd tegen Ajax, denkt Mike Verweij. Halverwege de eerste helft beging Ibrahim Sangaré een overtreding op Dusan Tadic, die kermde van de pijn. Hoewel Sangaré in ieder geval deels de bal speelde, trok Serdar Gözübüyük een gele kaart en dat had volgens Verweij ook rood kunnen zijn.

"Er was na afloop weinig aandacht voor, maar ik vond dat Sangaré met vuur speelde", zegt de Ajax-watcher van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. "Ik denk dat het terecht was dat Gözübüyük een gele kaart trok, maar je kunt hier echt rood voor geven. Dan had de VAR 'm onder geen beding teruggedraaid, daar ben ik van overtuigd. Dan had PSV zeventig minuten lang met tien man gespeeld."

Sangaré begon weer eens in de basis na drie wedstrijden als bankzitter in de Eredivisie. Volgens Valentijn Driessen was het een goed besluit van trainer Ruud van Nistelrooij om de Ivoriaan op te stellen. "We moeten Van Nistelrooij de credits geven, want dit heeft goed uitgepakt. Sangaré speelde hiervoor ook beduidend minder, maar gisteren ging het heel goed. We zullen zien wat Ajax er zondag in de bekerfinale tegenoverstelt."

"Ik ben het ermee eens dat Van Nistelrooij credits verdient", haakt Verweij in. "Het is natuurlijk niet zomaar een beslissing. Na het vertrek van Gakpo en Madueke werd Sangaré gezien als de volgende speler die voor veel geld verkocht zou worden. Dan voel je wellicht ook de druk van de directie, die Sangaré kan zien als melkkoe. Van Nistelrooij zette hem op de bank en als hij daardoor sterker terugkomt, wordt hij misschien nog meer waard voor PSV."