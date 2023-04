Overgang Oosting zorgt voor pikant duel in voorlaatste speelronde Eredivisie

FC Twente maakte woensdag de komst van RKC Waalwijk-trainer Joseph Oosting (51) bekend. De Drent volgt na dit seizoen Ron Jans op bij de Tukkers. Daardoor is het onderlinge duel tussen beide clubs op de voorlaatste speelronde van de Eredivisie ineens een stuk pikanter geworden.

Beide clubs zijn namelijk nog altijd in de race voor een 'prijs'. RKC staat momenteel negende, in verliespunten gelijk met nummer acht sc Heerenveen. Twente staat momenteel vijfde, drie punten achter nummer vier AZ. Beide ploegen zouden het liefst nog één plek stijgen op de ranglijst. Het onderlinge duel op 21 mei zou daarbij weleens cruciaal kunnen blijken.

Wordt Twente namelijk vierde, dan plaatst het zich rechtstreeks voor de voorronde van de Conference League. Dat lukte de Enschedeëers afgelopen seizoen ook, waarna Fiorentina de ploeg van Ron Jans de weg naar het hoofdtoernooi versperde. RKC hoopt juist bij de eerste acht te eindigen, waardoor het zich zou plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Mocht Twente onverhoopt als vijfde eindigen, dan zouden de clubs bovendien in het seizoenstoetje tegenover elkaar kunnen komen te staan.

"De kans is dan groot dat er voor beide clubs nog wat op het spel staat", blikt Jan Streuer, scheidend technisch directeur van Twente, vooruit bij de NOS. Het scenario waarbij de nieuwe trainer FC Twente de voet dwarszit in de race om een Europees startbewijs is op verschillende manieren niet uitgesloten. "Dat zou heel vervelend zijn, maar ook voor Joseph", lacht Steuer.