Patrick van Aanholt: 'Ik heb het gevoel dat Danny Blind me totaal niet mag'

Patrick van Aanholt heeft een vervelende nasmaak overgehouden aan de manier waarop de vorige technische staf van het Nederlands elftal met hem is omgegaan. De 32-jarige linksback van PSV denkt dat voormalig assistent-bondscoach Danny Blind hem niet mag.

Waar Van Aanholt op het EK in 2021 nog basisspeler was bij het Nederlands elftal, haalde hij onder bondscoach Louis van Gaal en zijn rechterhand Blind geen enkele keer de Oranje-selectie. "Na het EK ging ik naar Galatasaray. Ik speelde alles, maar van de nieuwe bondscoaches heb ik nooit iets gehoord", zegt Van Aanholt in gesprek met Voetbal International.

Van Aanholt had al zo'n voorgevoel dat hij Van Gaal en Blind voor andere namen zouden kiezen. "Ik zei al tegen mijn vrouw dat ik door hen niet opgeroepen zou worden. Dat was ook zo. Ik heb het gevoel dat Danny Blind me totaal niet mag. Als Van Gaal me had gebeld en me had gezegd dat ik niet in zijn plannen voor zou komen, dan had ik hem gerespecteerd. Nu niet."

Een rentree in het Nederlands elftal heeft Van Aanholt niet uit het hoofd gezet, maar de linksback weet dat er voor zijn positie veel concurrentie is. "Ik moet realistisch zijn. Tyrell Malacia speelt bij Manchester United en Nathan Aké bij Manchester City. Ik ben een groot fan van Nathan, dat weet hij ook al jaren. Hij is een topspeler. Nathan heeft alles, alleen werd hij lang niet zo gewaardeerd. Nu begint iedereen dit te zien, maar hij was altijd al zo goed. Ik heb nog geen afscheid genomen van het Nederlands elftal en ik zie wel wat er komt. Eerst top presteren bij PSV. En zolang mijn lichaam nog niet op is, ga ik lekker door."