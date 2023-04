PEC Zwolle baalt van mannen StukTV; Iris Enthoven, Sophie Milzink en Nina Warink scoren wel punten

PEC Zwolle kan niet lachen om een actie van StukTV. De drie mannen achter het populaire YouTube-kanaal drongen het stadion binnen, waarna Thomas van der Vlugt in de stadionmast klom. Zijn opdracht was om de bovenste lamp aan te raken.

In de serie Getikt nemen Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt het op tegen het vrouwenteam, dat bestaat uit Iris Enthoven, Sophie Milzink en Nina Warink. Beide teams kregen de opdracht een de bovenste lamp van een stadionmast aan te raken bij een club uit de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie.

De vrouwen gingen naar FC Volendam, vroegen netjes toestemming en kregen uiteindelijk een kraan ter beschikking van de club. De mannen zagen zich genoodzaakt het op eigen houtje te proberen bij PEC Zwolle, terwijl ze naar eigen zeggen werden achtervolgd door beveiligingspersoneel. Uiteindelijk waren zij eerder in de mast dan het vrouwenteam in Volendam, waardoor de mannen de opdracht wonnen.

De mannen werden aanvankelijk vriendelijk onthaald in het stadion van PEC. "Zij hebben de goedheid van in dit geval een schoonmaker die in het stadion aan het werk was, misbruikt om binnen te geraken", zegt persvoorlichter Paul Schrijver tegen De Stentor. "De achtervolging die daarna te zien is, is overigens volledig door hen in scène gezet. Het is een levensgevaarlijke actie geweest, dat moge duidelijk zijn."

Thomas van der Vlugt klom ongezekerd via een dunne trap in de tientallen meters hoge stadionmast. "De jongeman die uiteindelijk de mast is ingeklommen, besefte ook pas na afloop hoe onverantwoord hij bezig was geweest", aldus Schrijver, die aangeeft dat er op dezelfde dag al contact was met de mannen van StukTV. "Daarbij zijn direct oprechte excuses aangeboden. Daarmee is wat ons betreft de kous af."