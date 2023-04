Pech voor PEC? Promotiewedstrijd bij Almere City (tijdelijk) gestaakt vanwege noodweer

PEC Zwolle heeft vanavond de kans om na een jaar definitief terug te keren in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder brengt een bezoekje aan Almere City, de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. De wedstrijd is in de 38e minuut echter gestaakt vanwege onweer boven het stadion.

De wedstrijd begon nog met een zonnetje boven Flevoland, maar die maakte al snel plaats voor een flinke regenbui. Toen daar ook nog onweer bij kwam, besloot scheidsrechter Jochem Kamphuis te wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Hij dirigeerde de spelers naar binnen. De donkere wolken boven het Yanmar Stadion van Almere City spreken in ieder geval boekdelen.