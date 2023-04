Perez krijgt zijn gelijk over positie Berghuis, El Ahmadi ziet één probleem

Ajax boekte zondagmiddag een eenvoudige overwinning op Fortuna Sittard en dat had het vooral te danken aan Steven Berghuis. De aanvaller, die in Amsterdam vooral als middenvelder wordt gebruikt, mocht bij afwezigheid van Mohammed Kudus weer eens op de rechterflank spelen en deed dat niet onverdienstelijk. Berghuis scoorde tweemaal en verzorgde evenveel assists. Het gelijk van Kenneth Perez? De analist heeft dit seizoen vaak gezegd dat Berghuis niet op het middenveld hoort.

Ajax kende een vliegende start in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Na een paar minuten was het al raak dankzij een typische goal van Berghuis. Hij dribbelde naar binnen en vond met zijn linker de verre hoek. “Het was gewoon een goede goal van een buitenspeler die met zijn linkervoet aan de rechterkant staat. Of hij altijd rechtsbuiten moet spelen? Nee, want daar speelt Kudus. Dus je moet de keuze maken of hij daar wel of niet moet spelen en dan kies je vaak voor het middenveld. Ik heb nu al een paar keer laten zien dat ik hem geen goede middenvelder vind, of niet echt een natuurlijk goede middenvelder”, zei Perez bij het programma Dit was het Weekend van ESPN.



“Maar als rechtsbuiten vind ik hem een fijne speler. Dat heeft hij bij Feyenoord bewezen. Alleen bij Ajax heeft hij de pech dat eerst Antony daar stond en nu een andere goede speler”, doelde Perez op Kudus, die naar verluidt twee tot drie weken buitenspel staat nadat hij in De Klassieker tegen Feyenoord een hamstringblessure had opgelopen. “Ik vind gewoon dat hij natuurlijker oogt en beter speelt als buitenspeler. Je ziet hem dan ook veel vaker in de zestien komen en dat hij handig is in de ruimte te herkennen waar hij kan opduiken. Of Kudus dan achter de spits moet halen? Ik denk dat ik dat als trainer niet zou durven”, vertelde Perez.

Karim El Ahmadi sluit zich aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. “Ik denk dat ze elkaar een beetje in de weg lopen. Kudus is ook een speler die heel veel in de bal wil komen en ook wel naar rechts zwerft. Nu zag je dat Davy Klaassen en de andere middenvelders wegbleven, waardoor Berghuis wat meer ruimte heeft op de rechterflank”, zei de oud-middenvelder van onder meer FC Twente en Feyenoord. Ajax-trainer John Heitinga was lang onder de indruk van het tandem Berghuis-Kudus op rechts. “De uitleg was dat ze elkaar konden afwisselen, maar dat zie je niet”, aldus Perez.

El Ahmadi ziet een probleem

Doordat Kudus voorlopig niet in actie komt, is de kans groot dat Berghuis de komende wedstrijden op de rechterflank zal spelen. Volgens El Ahmadi ontstaat er dan wel één probleem. “Als je met Berghuis op rechts speelt, dan moet je diepgang hebben. Maar dat heeft Ajax niet echt. Tadic komt in de bal, Bergwijn gaat ook niet diep. Hij is ook een speler die de bal in de voet wil hebben. Voor Berghuis is het heerlijk als je jongens hebt die veel diep gaan, maar dat zie ik niet terug bij Ajax.”