Perez kritisch op dramatisch gedrag Oosting: 'Blijf dan lekker tien jaar bij RKC'

Kenneth Perez vindt dat Joseph Oosting wel heel moeilijk doet over zijn aanstaande overstap van RKC Waalwijk naar FC Twente. De analist ziet de trainer wat dramatisch doen in interviews en wil daar toch wat over kwijt. Volgens de Deen lijkt het nu net of de oefenmeester niet achter deze overstap staat.

Veel spelers zouden dromen van deze overstap, maar bij trainer Oosting lijkt het volgens Perez net of hij zich wil indekken. “Blijf lekker tien jaar bij RKC dan”, geeft de oud-speler van FC Twente aan bij ESPN. “Als je het zo moeilijk vindt om een overstap te maken van RKC naar Twente, terwijl iedereen het zou begrijpen. Elke speler zou als Twente zou komen op de fiets nog gaan. En hij doet heel moeilijk, terwijl hij voor veel spelers heel veel heeft gedaan. Hij heeft hun carrière kunnen opkrikken. Daar heeft hij een hele grote rol ingehad.”

Of er nog spelers meegaan naar FC Twente is nog niet duidelijk, maar met Mats Seuntjens wordt al één naam opgegooid door presentator Jan-Joost van Gangelen. “Een goede Seuntjens is ook goed genoeg voor Twente”, reageert Perez op de vraag van de presentator.

Volgens Voetbal International gaat Oosting binnenkort zijn krabbel zetten bij FC Twente, maar de presentatie wordt uitgesteld tot aan de zomer. De trainer wil zich volledig richten op het goed afsluiten van zijn periode bij RKC en kan nog Europees voetbal behalen. In de mogelijke play-offs bestaat er een kans om zijn nieuwe club pijn te doen.