Perez stelt PSV voor moeilijke keuze: 'Willen ze hem nog als absolute aanvalsleider?'

Kenneth Perez vraagt zich af Luuk de Jong ook volgend seizoen de eerste spits van PSV moet zijn. De kopsterke aanvaller was afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior weliswaar verantwoordelijk voor de openingstreffer, maar volgens Perez is het spel van PSV met De Jong in de punt van de aanval niet ‘dynamisch’ genoeg.

Perez was zaterdagavond aanwezig in het Philips Stadion in Eindhoven en ging er na de vroege openingstreffer van De Jong goed voor zitten. Een week eerder maakte PSV nog veel indruk in de uitwedstrijd tegen NEC en de analist van ESPN dacht dat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij die vorm zou gaan doortrekken. “Maar ze gingen echt acht tempo’s lager spelen. Van Nistelrooij was volgens mij ook echt woedend over de eerste helft, in ieder geval heel teleurgesteld”, zei Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend van ESPN.

De oud-speler van onder meer Ajax en PSV toonde aan de hand van een paar beelden aan dat de Eindhovenaren een erg zwakke indruk maakten tegen Excelsior. Zelfs Joey Veerman, die normaal gesproken de vormgever is op het Eindhovense middenveld, speelde de simpelste ballen over de zijlijn. “De ideeën waren op zich niet slecht, maar de uitvoering was dramatisch”, zag Perez. De Deen zag PSV in de slotfase weliswaar uitlopen naar 4-0, maar daaraan hecht hij niet heel veel waarde. “Ik vind dat een PSV-speler moet worden beoordeeld op de momenten dat het moeilijk gaat. Wanneer de ruimtes klein zijn en de tegenstander nog fris is. Dan ga je als beleidsbepaler ook echt kijken wie de ploeg volgend jaar verder kan helpen om dynamischer te worden en meer ruimtes te creëren in de kleine ruimte.”

Perez vraagt zich dus af of De Jong een speler is die PSV verder kan helpen. “De Jong is een zeer waardevolle speler, maar het is natuurlijk wel zo dat als hij daar staat, dan ontstaat er geen dynamiek. Wat je dan vaak gaat doen, is de lange bal op hem spelen. Hij gaat natuurlijk niet diep. Als je meer dynamiek wil hebben, heb je dus spelers nodig die meer lopen en ruimte maken voor anderen. Of Fábio Silva daar de juiste man voor is? Dat weet ik ook niet, maar toen hij in de spits ging spelen was er wel tempo. Ik kan me na al die jaren voorstellen dat PSV graag gebruik maakt van De Jong, maar willen ze hem ook nog als absolute aanvalsleider?”

Perez geeft aan ‘een van de grootste fans’ van De Jong te zijn, maar hij denkt dat PSV er misschien beter aan doet om een nieuwe eerste spits te halen en De Jong meer als back-up te gebruiken. Karim El Ahmadi denkt daar anders over. “Als De Jong het hele seizoen fit was geweest, dan had PSV zes of zeven punten meer. Het zou misschien wel goed zijn om een spits achter de hand te hebben, maar ik neem aan dat PSV ook volgend seizoen met De Jong om het kampioenschap kan spelen.”