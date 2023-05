Perez trekt heldere conclusie over Feyenoord na finale tussen Ajax en PSV

PSV legde zondagavond ten koste van Ajax beslag op de KNVB Beker na een bloedstollende penaltyserie. In de reguliere speeltijd eindigde de wedstrijd in 1-1, en achteraf kon de neutrale toeschouwer niet terugkijken op de meest aantrekkelijke finale aller tijden. ESPN-analist Kenneth Perez zette beide ploegen naast koploper Feyenoord en trok daarna een heldere conclusie.

Het affiche tussen PSV en Ajax stond vorige week zondag ook op het programma. Beide ploegen staan op ruime afstand van koploper Feyenoord, en dat is volgens Perez op basis van het veldspel geen verrassing. “Ik denk dat deze twee wedstrijden, van vorige week zondag en vandaag, wel heel duidelijk hebben gemaakt waarom deze twee ploegen in ieder geval géén kampioen worden”, begint de oud-voetballer.

“Feyenoord is echt stukken en velen malen beter dan deze twee ploegen”, concludeerde de analist. Desondanks behaalde PSV zondagavond met de KNVB Beker wél de tweede prijs van het seizoen. De Eindhovenaren wonnen namelijk in het begin van het seizoen al de Johan Cruijff Schaal. Volgens Perez is het seizoen daarom niet mislukt voor PSV. “Voor PSV is dit absoluut het maximale”, stelde de analist.

Compliment

Perez zag zoals gezegd een slechte finale met veel opstootjes, maar had wel een compliment over voor de supporters van beide ploegen. “Ik heb er persoonlijk heel veel tegen supporters die zich misdragen, maar vandaag was er veel reden toe om uit te pan te springen omdat er zoveel dingen gebeurde. Maar niemand heeft zich misdragen. Dat is denk ik wel een compliment waard. Laat dat alsjeblieft het nieuwe normaal zijn", sprak de analist na afloop.