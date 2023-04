Perez windt zich op over eerste tegentreffer Ajax: 'Hij is nog een kind'

Kenneth Perez heeft zich in het programma Dit was het Weekend bij ESPN kritisch uitgelaten over de rol van Ajax-verdediger Jorrel Hato bij de openingstreffer van Luuk de Jong. De PSV-aanvoerder kopte zijn ploeg al na dertien minuten op voorsprong, nadat Johan Bakayoko de bal panklaar op zijn hoofd kon leggen. Volgens Perez had Hato meer moeten doen om dat te voorkomen.

Ajax zakte zondagmiddag in Eindhoven volledig door het ijs. Volgens FCUpdate.nl was er geen enkele Ajacied die een voldoende verdiende. Ajax-trainer John Heitinga noemde in de persoon van Hato toch nog één lichtpuntje bij de Amsterdammers. “Hij was onze beste speler en dat zegt eigenlijk wel veel”, zei Heitinga na afloop voor de camera van ESPN. Perez is daarentegen een stuk kritischer op de jonge verdediger.

Tijdens Dit was het Weekend wordt de openingstreffer van De Jong na dertien minuten uitgebreid besproken. “Marciano (Vink, red.), onze gewaardeerde collega, zei dat Hato alleen werd gelaten, maar dat is verre van waar. Steven Bergwijn was wel degelijk daar om te dubbelen, dus Hato had veel meer kunnen doen om de voorzet eruit te halen”, stelt Perez. “Natuurlijk is het een cruciaal moment. Als je trainer erop hamert om geen voorzetten toe te staan, dan moet je alles uit de kast halen om dat niet te laten gebeuren. Als Hato alleen werd gelaten, dan gaat dat lastig. Maar Bergwijn staat er. Bergwijn doet hier gewoon zijn werk.”

Perez doet dus niet mee met Heitinga en ook Jurriën Timber, die na afloop van de topper tussen PSV en Ajax te spreken waren over het optreden van Hato. “Dan hoor ik mensen na de wedstrijd zeggen dat Hato de beste speler was bij Ajax, maar hier gaat het om. Zeker als dat hetgeen is waar je vooraf heel erg op gehamerd hebt. Hato voetbalt nog zoals hij is, als een kind. Bergwijn moet hem daar misschien verbaal helpen, maar we weten niet of hij dat heeft gedaan. Hato kan wel denken: oh, hij is er, dus ik kan iets ruimer de voorzet eruit halen.”

Kees Luijckx, die evenals Perez was aangeschoven om terug te blikken op de afgelopen speelronde in de Eredivisie, is eveneens van mening dat Hato meer had kunnen én moeten doen. “Bergwijn dubbelt hem wel, dus Hato moet die voorzet eigenlijk eruit halen. Daar gaat het al fout.” Volgens Luijckx treffen meer Ajacieden blaam bij de treffer van De Jong. “Calvin Bassey vind ik slecht georiënteerd staan. Hij heeft niet in de gaten waar De Jong staat. Timber kun je de goal het minste aanrekenen, omdat je weet dat De Jong in de lucht sterker is. Hij doet echt alles op dat moment om hem het scoren te beletten.”