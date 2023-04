PSV heeft zondagmiddag de tweede plek in de Eredivisie overgenomen van Ajax. De Eindhovenaren waren veel te sterk voor Ajax, dat met 3-0 werd verslagen in het Philips Stadion. FCUpdate.nl zet de beoordelingen na de verhitte Klassieker in Brabant op een rijtje.

Opstellingen en beoordelingen*





Opstelling PSV: Walter Benitez 6,5; Jordan Teze 6,5, André Ramalho 6, Jarrad Branthwaite 6, Patrick van Aanholt 6; Ibrahim Sangaré 6, Guus Til 6 (65. Erick Gutierrez 6), Joey Veerman 7; Johan Bakayoko 6,5 (65. Thorgan Hazard 6), Luuk de Jong 7 (85. Fabio Silva -), Xavi Simons 7 (86. Ismael Saibari -)

Opstelling Ajax: Gerónimo Rulli 4,5; Jorge Sánchez 5 (85. Lorenzo Lucca -), Juriën Timber 5, Calvin Bassey 5 (45. Brian Brobbey 3), Jorrel Hato 5; Florian Grillitsch 5, Kenneth Taylor 5, Davy Klaassen 4; Steven Berghuis 4, Dusan Tadic 4,5, Steven Bergwijn 4,5



Man of the match: Xavi Simons