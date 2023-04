Peter Bosz wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente. De club uit Enschede wil niet meer zo lang wachten met het presenteren van een nieuwe trainer en kijkt daarom naar andere opties. Joseph Oosting staat erg hoog op het lijstje met andere kandidaten.

Volgens RTV Oost heeft Twente de hoop op Bosz opgegeven en schakelt de club door naar andere kandidaten. Ook Twente-watcher Leon ten Voorde ziet het niet meer gebeuren. “Sinds afgelopen vrijdag is geroepen dat Bosz op het punt stond om te gaan tekenen bij Twente, maar ik denk niet dat hij gaat tekenen bij Twente”, geeft Ten Voorde in de Tubantia-podcast De Ballen Verstand. “Het duurt te lang en als die echt naar Twente wilde had het al rond moeten zijn.”

De oud-coach van onder meer Ajax en Vitesse heeft wel altijd bovenaan gestaan op de lijstjes bij Twente. “Bosz is wel de eerste kandidaat bij Twente, maar Twente kan niet eeuwig blijven wachten. Bosz wacht op meerdere opties en dat is zijn goedrecht, maar Twente moet ook door en is natuurlijk ook geen kleine club, dus die kunnen niet eeuwig wachten en eind mei horen dat Bosz een andere club heeft gevonden. Dus de kans dat Bosz trainer wordt van Twente is niet heel groot.”

Dat is inmiddels bevestigd door De Telegraaf. Volgens de ochtendkrant wil de oud-trainer van onder meer Vitesse en Ajax inderdaad nog geen beslissing nemen over zijn toekomst. De Telegraaf meldt tevens dat Bosz er ook nog altijd goed op staat in het buitenland. De trainer was in het recente verleden werkzaam bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyonnais. Bij al die clubs werd Bosz echter ontslagen.

Oosting de opvolger van Jans bij FC Twente?

RKC Waalwijk kan misschien ook al gaan zoeken naar een nieuwe trainer, want Oosting staat hoog op het lijstje. “Dan komen we weer bij een lijstje uit, waar ongetwijfeld de naam van Joseph Oosting bovenaan staat. In Waalwijk is afgelopen weekend ook al rondgegaan dat Twente interesse heeft in hem. Dus dat spel gaat dan ook wel op de wagen en krijgt ook steeds meer wat voedingsbodem. Als je het mij op dit moment vraagt is de kans dat Joseph Oosting trainer wordt van Twente groter dan dat Peter Bosz trainer wordt van Twente.” De presentator vraagt ook nog naar Henk Fraser, maar die staat niet op het lijstje.