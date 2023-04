'Probleemkinderen' bij Ajax: 'Het is een klein groepje waar je het van hoort, drie spelers'

Valentijn Driessen en Mike Verweij merken dat Ajax zich zorgen maakt om Steven Bergwijn. De recordaankoop imponeert de laatste maanden niet en speelde zondag ook tegen zijn oude club PSV geen sterke wedstrijd.

Driessen weet niet wat ervoor nodig is om Bergwijn aan de praat te krijgen. "Volgens mij hebben ze heel veel geprobeerd en weet die jongen het zelf ook niet. Hij deed voor de wedstrijd een beetje luchtig over de ontvangst die hem te wachten stond. Er werd ook gefloten, iedereen was tegen hem, daar voelde hij zich lekker bij. Dat bleek niet in de wedstrijd", merkt de chef voetbal van De Telegraaf op in de podcast Kick-Off.

"Dat heeft hij niet van zich af kunnen spelen. Ik vond hem eigenlijk de slechtste Ajacied. Je benadert hem natuurlijk op een andere manier dan je Jorrel Hato benadert, want hij heeft veel geld gekost, heeft veel ervaring en zou de gevaarlijkste aanvaller moeten zijn. Dan mag je de lat iets hoger leggen", vindt Driessen. "Hij haalt dat niveau gewoon niet. Ik denk dat het een probleemkind is voor Ajax op dit moment."

De enige houvast voor Ajax, zo zegt Verweij, is dat Bergwijn wel de potentie heeft. Hij roept zijn optreden in het beslissende duel tussen Nederland en Noorwegen in de WK-kwalificatiereeks in herinnering. "Hij was toen zo belangrijk voor Van Gaal richting het WK. Het moet er ooit weer uit komen. Het is een klein groepje waar je het van hoort. Ik denk dat jongens als Taylor, Brobbey en Bergwijn bij zichzelf te rade moeten gaan en veel meer van zichzelf moeten eisen. Als je hoort hoe Xavi Simons met zijn vak bezig is, zou je dat aan iedereen toewensen."

"Ik vind het onbegrijpelijk dat niemand het dat drietal aan het verstand kan peuteren, terwijl Simons het uit eigen beweging doet", aldus Verweij. Volgens Driessen kan ook Owen Wijndal aan dat rijtje worden toegevoegd, want hij voldoet ook niet aan de verwachtingen na zijn transfer van AZ.