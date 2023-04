PSV met hangen en wurgen langs degradatiekandidaat Volendam

In Volendam heeft PSV met veel moeite van de plaatselijke FC gewonnen. In het vissersdorp werd het 2-3 voor de Eindhovenaren en nu kunnen de Brabanders zonder puntenverlies gaan toewerken naar de topper van volgende week met directe concurrent Ajax.

PSV is met Ajax verwikkeld in een strijd om plek twee, wat recht geeft op een plek in de kwalificatie van de UEFA Champions League. Voorafgaand aan deze wedstrijd stonden de twee ploegen in punten gelijk met elkaar, alleen kunnen de Amsterdammers over een beter doelgemiddelde beschikken. Volgende week zondag spelen de twee ploegen tegen elkaar en daarom is het des te belangrijker voor PSV om de wedstrijd van vandaag zo snel mogelijk te beslissen.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft hadden de Eindhovenaren qua score een goed begin, want PSV ging met 0-2 rusten in Volendam. De Brabantse ploeg had helemaal niet zo heel veel kansen, maar waren uiterst effectief in de eerste helft. Bij beide goals waren Joey Veerman en Guus Til heel belangrijk. Bij de eerste goal gaf Veerman de bal goed op Til, die Luuk de Jong naast hem vrij zag staan en de spits kon makkelijk intikken en de 0-1 op het scorebord zetten. Bij de tweede goal gaf Veerman de bal Johan Bakayoko, de Belg legde de bal panklaar voor Til en de middenvelder schoot weergaloos raak.

De tweede helft begon flitsend, Volendam is beter en maakt ook gelijk de aansluitingstreffer. In de 55e minuut kopt Xavier Mbuyamba zijn derde (kop)goal van het seizoen. Even later was Til weer betrokken bij een doelpunt van PSV, want de middenvelder kopte bal op aangeven van Érick Gutiérrez raak achter de doelman van Volendam. Hier bleef het niet bij in deze wedstrijd, want drie minuten later was het weer raak in Volendam, alleen nu weer voor Volendam. Gaetano Oristanio legde bal af op topscorer Daryl van Mieghem en die haalde de trekker over.

Een knotsgekke tweede helft met toch veel tegentreffers voor PSV. De Eindhovenaren krijgen over het gehele seizoen al veel tegendoelpunten. Tot nu toe heeft de ploeg van Ruud van Nistelrooij al veertig tegengoals in de Eredivisie geïncasseerd. In de vorige twee seizoen kreeg PSV er 77 tegen, maar nu is het seizoen met nog vijf wedstrijden te gaan niet eens afgelopen.

Ondanks nog wat grote kansen van FC Volendam zat het er niet meer in voor de Volendammers. Ze deden er alles aan, maar de vermoeidheid nam toe. Door deze overwinning van PSV is het nog altijd verwikkeld in een strijd met Ajax en kan het vanavond met een gerust hart naar de wedstrijd van de Amsterdammers tegen FC Emmen gaan kijken.