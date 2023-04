PSV sluit akkoord met clubicoon en gaat samenwerken met topclub uit Zuid-Korea

PSV heeft een samenwerking afgesloten met Jeonbuk Hyundai Motors. De grootmachten uit Nederland en Zuid-Korea gaan op gebied van de jeugdopleiding kennis delen met elkaar. Dat nieuws werd maandagochtend naar buiten gebracht door de trotse Eindhovenaren.

Dit weekend werden de handtekeningen gezet door Marcel Brands en Ji-Sung Park. De oud-speler van PSV is als bestuurslid werkzaam bij Jeonbuk Hyundai Motors en was afgelopen weekend op bezoek in Eindhoven. "PSV Academy leidt spelers op voor de internationale top. Toen we werden benaderd, hebben we geen moment getwijfeld. We kijken er enorm naar uit om van elkaar te leren", vertelt Park op de website van PSV.

Artikel gaat verder onder video

Ernest Faber, Hoofd Academy van PSV, vertelt iets meer over de samenwerking. "Op korte termijn zal een PSV-delegatie van experts en trainers afreizen naar Zuid-Korea. Daar zullen we onze jeugdopleidingen analyseren en op basis daarvan geven we adviezen", aldus Faber, die ook spelers uit Zuid-Korea zal verwelkomen in Eindhoven. "Zo willen we samen een goed beeld krijgen waar we staan in onze talentontwikkeling."

De samenwerking met de recordkampioen van Zuid-Korea is zeker niet de eerste deal van PSV. De huidige nummer drie van de Eredivisie werkt al samen met Cruzeiro (Brazilië), Chivas Guadalajara (Mexico) en Austin FC (Verenigde Staten). In het verleden waren de lijntjes ook kort met de Engelse topclub Chelsea. Zodoende heeft PSV inmiddels op meerdere continenten samenwerkingen lopen.