PSV voert zonder echt te overtuigen druk op concurrentie op

PSV heeft zaterdagavond met een 4-0 overwinning op Excelsior de druk op de concurrentie opgevoerd. De eindstand vertelt echter niet het hele verhaal. De Eindhovenaren hadden het na een vroege treffer van Luuk de Jong lang lastig tegen de Rotterdammers, waarna de wedstrijd pas in de slotfase werd beslist.

Na de moeizame bekerwinst tegen Spakenburg moest de focus bij PSV weer terug op de competitie. De ploeg van Ruud van Nistelrooij staat in punten gelijk met medefinalist Ajax, dus een goed resultaat tegen laagvlieger Excelsior was in de strijd om de tweede plaats zeer welkom. Walter Benitez keerde bij de thuisploeg terug onder de lat en daarnaast kreeg ook Fábio Silva weer een basisplaats. Bij de Rotterdammers stond huurling Kik Pierie voor het eerst in bijna twee jaar weer aan een Eredivisie-aftrap, wat eveneens zijn Excelsior-debuut betekende.

Een van zijn verdedigende kompanen kon al vroeg in de wedstrijd niet meer verder. Sven Nieuwpoort werd hard omvergekegeld door De Jong, waarna de onfortuinlijke verdediger de noppen van de spits in zijn hand gedrukt kreeg. Een paar minuten later vonden de schoenen van De Jong wel de bal en zette hij de Eindhovenaren op voorsprong. Na een lange bal van Olivier Boscagli en een goede actie van Patrick van Aanholt was het voor de targetman een koud kunstje om de bal binnen te tikken. Silva kreeg de mogelijkheid om de voorsprong te vergroten, maar zijn zwakke poging belandde eenvoudig in de handen van Stijn van Gassel.

Meer liet PSV in de eerste helft niet zien. De ploeg van Van Nistelrooy had wel veel de bal, maar speelde alsof het veld van het Philips-stadion een drassig moeras was. Het tempo van de thuisploeg was veel te laag en ook de nauwkeurigheid liet vaak te wensen over. Johan Bakayoko kon zich hier nog enigszins aan onttrekken, maar ook de snelle Belg kon niet voorkomen dat de meeste dreiging van Excelsior kwam. Na een goede actie van Couhaib Driouech kreeg Kenzo Goudmijn een uitgelezen mogelijkheid de Rotterdammers langszij te brengen, maar de middenvelder schoot wild over het doel van Benitez.

De eerste fase na rust bracht meer spektakel dan de gehele eerste helft. Luttele seconden na de hervatting schoot Joey Veerman de bal namens een dreigend PSV rakelings naast, waarna Julian Baas aan de andere kant eveneens naast schoot. Beide ploegen leken bovendien meer beleving te brengen: op het middenveld werden dan ook de nodige harde duels uitgevochten. De spelers van Excelsior gingen daarbij meermaals over het randje, waardoor Rob Dieperink de nodige gele kaarten moest uitdelen. De ploeg van Marinus Dijkhuizen legde daarnaast ook meer aanvallende intenties aan de dag, waardoor de ruimtes voor PSV groter werden. Xavi Simons kreeg na een klein uur dé mogelijkheid om hiervan te profiteren, maar hij faalde oog-in-oog met Van Gassel.

Tien minuten voor tijd faalde de jonge middenvelder niet. Nadat Jordan Teze de bal heel gemakkelijk afsnoepte van Nathan Tjoe-A-On werd het schot van Silva in eerste instantie nog gekeerd, maar Simons kon de bal vervolgens vrij binnenkoppen. Enkele minuten later was Simons juist de aangever voor Silva, die slim uit de rug van zijn tegenstander wegliep en eenvoudig de 3-0 kon binnentikken. Daarmee was de wedstrijd beslist, maar was de koek nog niet op voor de thuisploeg. Na een verlengde corner schoot Erick Gutierrez de 4-0 binnen, waardoor PSV uiteindelijk zeer tevreden mocht zijn met het eindresultaat.