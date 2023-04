PSV vreest voor hetzelfde lot als FC Groningen en FC Utrecht

Spakenburg en PSV maken dinsdagavond uit wie zich als eerste ploeg plaatst voor de finale van de KNVB Beker. De Eindhovenaren zijn natuurlijk de grote favoriet voor het bereiken van de eindstrijd in De Kuip, maar vlak Spakenburg niet uit. De tweede divisionist draait in de eigen competitie weliswaar een moeizaam seizoen, in het bekertoernooi werden FC Groningen en FC Utrecht al op een verrassende nederlaag getrakteerd. Samen met Jack’s blikt FCUpdate vooruit op de clash op sportpark De Westmaat.

In Spakenburg durft men te dromen van een finaleplaats. En waarom ook niet? Niemand had verwacht dat de ploeg van trainer Chris de Graaf überhaupt zo ver zou komen in het bekertoernooi. Spakenburg rekende in de tweede voorronde af met DOVO, waarna in de volgende ronde TEC uit het toernooi werd geknikkerd. In de tweede ronde leek FC Groningen het eindstation te worden voor de Tweededivisionist, maar de laagvlieger uit de Eredivisie werd op eigen veld getrakteerd op een 2-3 nederlaag. Daarna werd ook nog Katwijk verslagen, alvorens Spakenburg op 28 februari misschien wel de mooiste avond in de clubgeschiedenis beleefde.

FC Utrecht rekende zich al rijk, met Spakenburg als tegenstander in de kwartfinale. En dan ook nog eens in de eigen Galgenwaard. Maar het werd een verschrikkelijke avond voor FC Utrecht. De huidige nummer zeven van de Eredivisie verloor met liefst 1-4. FC Utrecht was na FC Groningen dus de volgende Eredivisionist die tegen alle verwachtingen in uit het bekertoernooi werd geknikkerd. Presteert Spakenburg vanavond het onmogelijke door ook het grote PSV te verslaan? Het zou een gigantische stunt zijn, maar in het voetbal zijn er wel eens gekkere dingen gebeurd. Een zege van Spakenburg in de reguliere speeltijd levert je bij Jack’s liefst 15,00 keer je inzet op.

Wil Spakenburg daadwerkelijk voor een gigantische stunt zorgen, dan moeten Vince Gino Dekker en Floris van der Linden in topvorm zijn. Kijkend naar hun recente prestaties zijn zij dat echter niet. Dekker was in de laatste vier wedstrijden goed voor slechts één assist, Van der Linden scoorde één keer en bereidde eenmaal een doelpunt voor.

Makkie voor PSV

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, die overwinning van Spakenburg op FC Utrecht. Maar de ploeg van De Graaf heeft in de competitie geen goed vervolg kunnen geven aan die stunt in de Galgenwaard. De vier wedstrijden die Spakenburg na de memorabele avond in Utrecht speelde, leverden slechts twee punten op. Tegen Noordwijk en hekkensluiter OFC Oostzaan kwam Spakenburg niet verder dan een puntje, terwijl de duels met Scheveningen en Quick Boys resulteerden in een nederlaag.

