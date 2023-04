Ronald de Boer heeft geen goed woord over voor Van Boekel: 'Ik word er zo moe van'

Ronald de Boer wordt "zo moe" van de strafschop die Internazionale dinsdagavond kreeg in het uitduel met Benfica. João Mario kreeg tien minuten voor het einde van het duel de bal van dichtbij op de hand, terwijl hij op de rand van de zestien stond. De als VAR dienstdoende Pol van Boekel riep scheidsrechter Michael Oliver vervolgens naar de kant om de videobeelden te bestuderen.

"Het is gewoon een natuurlijke actie", zei De Boer na de wedstrijd bij Ziggo Sport. "We hebben die handen gekregen, dat hoort gewoon bij het voetbal." Toch kreeg Inter een strafschop voor het moment. "Dan gaat zo'n Van Boekel de scheidsrechter naar het scherm laten lopen en dan trapt die er nog in ook, ik word er zo moe van", aldus De Boer.

Presentator Wytse van der Goot wierp nog tegen dat Van Boekel daarmee wel de officiële spelregels volgde, maar volgens De Boer klopt het van geen kant. "Als je het op normale snelheid afspeelt zie je gewoon dat het helemaal niet bewust is, hij heeft geen intentie of wat dan ook." Daarbij speelt de positie waarin Mario zich op dat moment bevond ook een rol. "Als hij nou een bal van de lijn haalt die er anders in was gegaan, maar hij staat er bijna buiten. Dan denk ik: kom op nou...", fulmineerde De Boer.

Romelu Lukaku wist wel raad met het cadeautje van Van Boekel en Oliver. Vanaf elf meter tekende de Belg voor de 0-2, waardoor Inter met een prima resultaat terugreist naar Milaan. Daar wacht volgende week de return.