Ruud van Nistelrooij verrast met opstelling PSV tegen Excelsior

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen Excelsior bekendgemaakt. Het elftal kent drie wijzigingen ten opzichte van het gewonnen bekerduel met Spakenburg. Ibrahim Sangaré is een opvallende afwezige in de basiself.

Walter Benítez neemt onder de lat de plek over van Joël Drommel, die in de KNVB Beker de eerste keuze onder de Eindhovense lat is. De verdediging van PSV wordt van rechts naar links gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld is er geen plaats voor Sangaré, maar wel voor Joey Veerman, Xavi Simons en Érick Gutiérrez. Voorin maken Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Fabio Silva de dienst uit. Naast Drommel en Sangaré is ook Guus Til ten opzichte van het duel met Spakenburg zijn basisplaats kwijt.

PSV kan zaterdagavond de druk op Feyenoord, Ajax en AZ opvoeren door voor eigen publiek Excelsior te verslaan. De Eindhovenaren bivakkeren bij een zege in elk geval één nacht op de tweede plaats. Feyenoord en Ajax komen zondag in actie tegen respectievelijk RKC Waalwijk en Fortuna Sittard, terwijl AZ tegelijkertijd speelt tegen Sparta Rotterdam.