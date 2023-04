Schmidt en Tuchel geloven allebei nog in Champions League-stunt

Benfica en Bayern München hebben woensdag een wonder nodig om de halve finale van de Champions League te bereiken. Toch geloven trainers Roger Schmidt en Thomas Tuchel nog wel degelijk in een ommekeer tegen Internazionale en Manchester City.

"Natuurlijk is het even moeilijk, maar het is bijna mei en we zitten nog steeds in de Champions League en staan bovenaan in de competitie", sprak voormalig PSV-trainer Schmidt dinsdag. "We zullen moeten scoren om er niet uit te vliegen", beseft de Duitse oefenmeester, "maar dit seizoen hebben we al laten zien dat we veel kunnen scoren, ook buitenshuis." In Milaan moet zijn Benfica een 0-2 thuisnederlaag zien goed te maken tegen Inter, maar Tuchel houdt hoop op een goede afloop. "Eén doelpunt van ons kan alles veranderen."

Hij houdt zich daarbij vast aan de ongekende cijfers die Benfica dit seizoen kan overleggen. "We moeten realistisch zijn, wat we tot nu toe hebben gedaan is ongelooflijk", vindt Schmidt. "Tot tien dagen geleden hebben we slechts één keer verloren in meer dan veertig wedstrijden." De laatste weken zit de klad er echter behoorlijk in; behalve tegen Inter ging zijn elftal ook de boot in in de eigen competitie tegen FC Porto (1-2) en Chaves (1-0).

Ook Schmidts landgenoot Thomas Tuchel, die vorige week met Bayern München met 3-0 onderuitging tegen Manchester City, heeft de halve finale van de Champions League nog niet uit het hoofd gezet. "Kleine momenten kunnen beslissend zijn. Als het ons lukt de halve finale te bereiken, zou dat bijna een wonder zijn", sprak de opvolger van Julian Nagelsmann dinsdag. Ondanks een enorme blunder in de heenwedstrijd zal Dayot Upamecano gewoon in het centrum starten, verklapte Tuchel alvast. "We hebben allemaal het volledige vertrouwen in Dayot. We steunen hem, hij is nog jong en heeft veel potentie."