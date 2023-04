Slot kan leven met bekeruitschakeling en heeft nieuws over Geertruida en Bijlow

Feyenoord-trainer Arne Slot kan leven met de manier waarop Feyenoord woensdag werd uitgeschakeld in de KNVB Beker. Ondanks de nederlaag tegen Ajax zag de oefenmeester zijn elftal 'gewoon' goed voetballen. Aan de gebeurtenissen rond Davy Klaassen wilde hij niet te veel woorden meer vuil maken, "daar zijn andere mensen voor."

"Ik denk dat wij met opgeheven hoofd het toernooi hebben verlaten", vertelt Slot tijdens de persconferentie van vrijdag. "We hebben, dat blijkt uit de data, harder gewerkt dan in elke andere wedstrijd en meer kansen gecreëerd dan in andere wedstrijden", zet hij die stelling kracht bij. Vrijdag hield Slot zijn selectie na een vrije dag in de nabespreking van De Klassieker voor dat het spel van Ajax feitelijk een pluim voor zijn elftal betekende. "Ik heb aangegeven dat het een groot compliment is als de regerend landskampioen hier blessures voorwendt om tijd te rekken", zei Slot, die wel nadrukkelijk vermeldde daarbij niet op Klaassen te doelen.

Artikel gaat verder onder video

Complimenten voor RKC

Na de bekeruitschakeling gaat de focus weer volledig op de Eredivisie, waarin zondag RKC Waalwijk wacht. Een lastige tegenstander, zo weet Slot uit ervaring. "Ik heb als Feyenoord-trainer drie keer tegen RKC gespeeld en alle drie de keren hebben we het heel moeilijk gehad", herinnert hij zich. "En weet je waarom? Omdat ze een goede ploeg hebben én een hele goede trainer. Goede individuele spelers, en ze kunnen wisselen van systeem. Ze weten daar altijd heel slim in te kopen, dat was in de tijd van Martin Jol al zo", prijst hij de inventiviteit van de tegenstander. "Ontzettend knap wat ze daar doen", besluit Slot.



Blessurenieuws

In De Kuip kan Slot zondag weer beschikken over Lutsharel Geertruida, die de bekerwedstrijd tegen Ajax vanwege een blessure moest laten schieten. "Lutsharel heeft alweer een week meegetraind. Hij had woensdag graag bij de groep gezeten, maar dat vonden we te riskant. Maar hij zit zondag zeker weer bij de selectie", kon Slot het verzamelde journaille melden. Voor Justin Bijlow is een rentree nog wat verder weg. Ook het duel met AS Roma, komende donderdag in de Europa League, komt mogelijk nog te vroeg voor de eerste doelman, vertelde Slot. "Hij zou misschien kunnen spelen tegen Roma, maar ik heb al eerder gezegd dat Timon (Wellenreuther, red.) het ook prima doet."

FootballTransfers: Het uitblinkende PSV-target dat het beste bij Feyenoord past