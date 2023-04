Slot voert één wijziging door tegen AS Roma, dompers voor Mourinho

De opstelling van Feyenoord voor de returnwedstrijd tegen AS Roma in de Europa League is bekend. Arne Slot voert ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur één wijziging door: Alireza Jahanbakhsh speelt op de plek van Igor Paixão. Het duel begint om 21.00 uur. Bij Roma heeft Georginio Wijnaldum, in tegenstelling tot vorige week, een basisplaats. Paulo Dybala en Tammy Abraham zitten op de bank, mogelijk omdat ze niet honderd procent fit zijn.

Jahanbakhsh begon vorige week donderdag tijdens de heenwedstrijd ook in de basis van Feyenoord en wordt geprezen door zijn verdedigende inzet. Paixão doet het de laatste weken echter ook uitstekend en klopt volgens Slot steeds nadrukkelijker op de deur. Op dit moment lijkt Jahanbakhsh dus nog iets hoger in de pikorde te staan.

Slot heeft verder geen verrassingen voor het cruciale bezoekje aan het Stadio Olimpico. Justin Bijlow staat onder de lat en wordt achterin bijgestaan door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. De 21-jarige linksback kan in ieder geval alle energie in de wedstrijd leggen. Hij mist aanstaande zondag namelijk het duel met FC Utrecht vanwege een schorsing.

Op het middenveld kiest Slot voor het vertrouwde trio Mats Wieffer, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski. In de voorhoede moeten naast Jahanbakhsh ook Oussama Idrissi en Santiago Giménez voor gevaar zorgen. Zij werden in De Kuip behoorlijk in toom gehouden door de defensie van Roma, al gaf Idrissi wel een assist.

Feyenoord verdedigt in Rome een 1-0 voorsprong. Als de Rotterdammers stand houden, kwalificeren ze zich voor de halve finale van de Europa League. Daarin is Bayer Leverkusen of Union Sint-Gillis dan de tegenstander.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymański, Kökcü; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

Opstelling AS Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Diego Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Belotti