Slot ziet Feyenoord het 'als team doen' en dankt Wellenreuther

Arne Slot is in zijn nopjes met de 1-3 overwinning van zijn Feyenoord op bezoek bij Sparta Rotterdam. De Rotterdammers wisten het gat met Ajax en PSV te vergroten tot acht punten, waardoor de landstitel dichterbij komt. De coach van de Stadionclub is lovend over hoe Feyenoord als team functioneert en de bepalende rol van doelman Timon Wellenreuther.

“Er was niet zo veel aan de hand na de 1-1, tot Sparta op Timon Wellenreuther afloopt en hij die pakt, en de penalty die volgde ook. Dat was een cruciaal moment in de wedstrijd, blikt Slot in gesprek met ESPN terug. Het is een groot verschil of je de tweede helft met 1-1 of 2-1 begint. Aan de bal vond ik wel dat we prima hebben gespeeld, al vond ik de tweede helft een stuk beter. Ik denk dat wij het heft behoorlijk in handen hadden.”

De succesvolle oefenmeester van de Rotterdamse club is enorm te spreken hoe zijn selectie met elkaar omgaat, ook zondag weer tegen Sparta: ”Je merkt heel sterk dat deze groep het echt met elkaar wil doen. De ene keer is die de uitblinker, vandaag heeft Timon een belangrijke rol gespeeld. Als een ander uitblinkt is dat prettig, want een week later kan de volgende weer de uitblinker zijn', besluit de coach.

Het gunstige resultaat in Deventer bij Go Ahead Eagles – Ajax (0-0) maakte de zondag van Feyenoord nog mooier, maar was niet iets wat Slot zijn spelers voor het duel wilde meegeven: “Het is heel prettig dat Ajax punten verliest, daar hoef je niet omheen te draaien, maar dat helpt ons in deze wedstrijd niet”, is de mening van Slot, die vond dat die zijn spelers niet nóg meer hoefde te motiveren om te winnen op Het Kasteel.