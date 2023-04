Spakenburg gaat supporters aanpakken na 'smet' op fraaie bekeravond

Spakenburg is voornemens om een gedeelte van de eigen aanhang te confronteren met hun gedrag tijdens de wedstrijd tegen PSV. In de halve finale van de KNVB Beker waren er dinsdagavond vervelende spreekkoren te horen aan het adres van Xavi Simons. De club heeft aangegeven dat er actie wordt ondernomen.

Simons was in Spakenburg meerdere keren de kop van jut, maar gaf bij scheidsrechter Jeroen Manschot aan dat er doorgespeeld kon worden. Toch gaat Spakenburg nog met de incidenten aan de slag. "We hebben niet de technologie om precies te kunnen terugzien wie wat heeft geroepen, maar we weten wel ongeveer uit welke hoek het komt. We gaan die jongens daarmee confronteren en dan moet daar vervolgens iets uitkomen", vertelde voorzitter Marc Schoonebeek in gesprek met de NOS.

De stuntploeg uit het bekertoernooi heeft al contact gehad met het bestuur van PSV om excuses aan te bieden. Er kwam na de wedstrijd zelfs een telefoontje binnen over het wangedrag van een klein gedeelte van de toeschouwers. "We hebben PSV duidelijk laten merken hoe ongemakkelijk we ons hierbij voelen, want zij vonden het schandalig. En wij willen dit uiteraard ook absoluut niet meer, want dit is een smet op een voor de rest geslaagd voetbalfeest."

PSV heeft onvrede laten blijken

Volgens het Eindhovens Dagblad was men bij PSV boos over de spreekkoren. De directie van de bezoekers meldde zich daarom na de wedstrijd al bij de collega's van Spakenburg. PSV heeft ook contact gezocht met de KNVB, waar eerder al een officieel protest werd ingediend tegen homofobe spreekkoren. De voetbalbond heeft vooralsnog geen straf uitgedeeld, al kan dat natuurlijk nog veranderen. PSV probeert zelf het thema inclusiviteit goed op de kaart te zetten.