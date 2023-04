Spelers Ajax feestelijk onthaald in Amsterdam na gewonnen Klassieker

De spelers van Ajax zijn woensdagavond feestelijk onthaald in Amsterdam. Tientallen supporters staken vuurwerk en fakkels af toen de spelersbus voorbijreed.

Ajax won de beladen wedstrijd tegen Feyenoord met 1-2 en bereikte daardoor de finale van de KNVB Beker. Op 30 april is PSV de tegenstander in De Kuip. De beker is voor Ajax, naar alle waarschijnlijkheid, de enige prijs die nog te winnen is dit seizoen. In de strijd om de landstitel is de achterstand op Feyenoord immers opgelopen tot acht minuten.

Toen Feyenoord tweeënhalve week geleden van Ajax won in de competitie, werden de spelers ook met vuurwerk onthaald. Duizenden supporters hadden zich toen gemeld bij trainingscomplex 1908.