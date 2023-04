Statuten geven duidelijkheid: KNVB heeft probleem bij zege Spakenburg

Spakenburg staat dinsdagavond in de halve finale van de KNVB Beker. Mochten de amateurs erin slagen om ook van PSV te winnen, dan bezorgen ze de KNVB een serieus probleem. De belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) stelt namelijk dat de amateurclub niet gedwongen kan worden om op zondag te voetballen.

De KNVB wil nog niet reageren op het probleem dat ontstaat wanneer Spakenburg de finale haalt, maar die club speelt vanwege geloofsovertuiging niet op zondag. De KNVB Bekerfinale staat gepland op een zondag. Als PSV verslagen wordt in de halve eindstrijd, zorgt dat voor een serieuze botsing tussen Spakenburg en de KNVB. Volgens BAV staat in het reglement van de voetbalbond dat Spakenburg niet gedwongen kán worden.

‘Daarin valt onder artikel 3 te lezen dat „de KNVB garandeert dat bij de organisatie (ultimo juni 2013) aangesloten verenigingen die principieel alleen op zaterdag voetballen, nimmer genoodzaakt zullen worden tot het spelen van competitie- en/of bekerwedstrijden op zondag”’, schrijft De Telegraaf op basis van informatie van de BAV over de situatie van Spakenburg.

Henk van der Pol was namens de BAV aanwezig bij het opstellen van het statuut en weet dat de amateurclub niet gedwongen kan worden om op zondag te voetballen. “In deze casus gaat het convenant boven het reglement van het bekertoernooi”, licht hij toe in het dagblad. Spakenburg kan dus weigeren om op zondag 30 april de finale tegen Ajax of Feyenoord te spelen. Dan is de KNVB aan zet. Dat scenario wordt wel alleen werkelijkheid als PSV donderdagavond in eigen huis verslagen wordt.