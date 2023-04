Tegenstander AZ bekend, Bakker en Frimpong met Leverkusen naar halve finale Europa League

Bayer Leverkusen heeft de halve finale van de Europa League bereikt. Mede dankzij doelpunten van Mitchell Bakker én Jeremie Frimpong rekende Die Werkself in België af met stuntploeg Union Sint-Gillis. Ook de tegenstander van AZ in de halve finale van de Conference League is bekend.

Union Sint-Gillis - Bayer Leverkusen 1-4

Nadat het heenduel in Duitsland vorige week in een 1-1 gelijkspel was geëindigd werd door velen een spannende ontknoping verwacht voor het duel tussen Union (met oud-Feyenoorder Nieuwkoop en PSV-huurling Yorbe Vertessen in de basis) en Leverkusen. De gasten namen binnen twee minuten echter al een voorsprong door toedoen van de pijlsnelle Fransman Moussa Diaby. Nog voor rust was het 0-2. Na een scherpe uitbraak was Bakker het eindstation en voor een leeg doel faalde hij niet.

In het tweede bedrijf kwam ook Frimpong op eenvoudige wijze op het scorebord. Na geklungel van de Belgische doelman Anthony Moris kon de oud-speler van Celtic eveneens vrij binnenschieten. Invaller Casper Terho bracht de spanning kort daarna wel enigszins terug in het duel door de 1-3 achter Lukás Hradecky te prikken, maar Adam Hlozek bracht uit een rebound, na een aanval waarin Bakker andermaal een hoofdrol speelde, de marge terug naar drie. Door de 1-4 zege maakt Leverkusen zich op voor de halve finale, waarin de winnaar van het duel tussen AS Roma en Feyenoord wacht.

West Ham United - AA Gent 4-1

In de Conference League sneuvelde na Anderlecht en Union ook de derde Belgische troef in Europa. Nadat AA Gent vorige week in eigen huis nog gelijk had gespeeld tegen West Ham United, bleken de Engelsen in de return in Londen een maatje te groot. Gent kwam via Hugo Cuypers nog wel op voorsprong, maar nog voor rust bracht Michail Antonio The Hammers weer langszij. In het tweede bedrijf walste West Ham vervolgens over de tegenstander heen. Via Lucas Paquetá (strafschop), Declan Rice en andermaal Antonio liep de ploeg van trainer David Moyes na rust snel uit na een 4-1 voorsprong, die het niet meer weggaf. De Engelse degradatiekandidaat mag zich nu gaan opmaken voor een dubbele confrontatie met AZ in de halve finale.