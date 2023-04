Ten Hag en United krijgen deksel op de neus in wedstrijd met twee gezichten tegen Spurs

Manchester United is er donderdagavond niet in geslaagd het uitduel met Tottenham Hotspur winnend af te sluiten. In een wedstrijd met twee gezichten leek de ploeg van Erik ten Hag met een 0-2 voorsprong bij rust op weg naar een overwinning. In het tweede bedrijf kwam de thuisploeg, voor het eerst gecoacht door de nieuwe interim-manager Ryan Mason, terug tot een 2-2 gelijkspel.

Om een hele grote stap te zetten naar kwalificatie voor de Champions League, had het elftal van Ten Hag een goed resultaat nodig tegen het dolende Tottenham Hotspur. Het rommelt bij The Lilywhites: na de beschamende 6-1 nederlaag tegen Newcastle werd interim-manager Christian Stellini op straat gezet, nadat eerder al technisch directeur Fabio Paratici opstapte.

De thuisploeg begon vol goede bedoelingen aan het duel, maar doelman Fraser Forster moest na zeven minuten de bal reeds uit het net vissen. Nadat Marcus Rashford het spel sterk naar de linkerflank verplaatste, schoot Jadon Sancho de bal na een kapbeweging in de verre hoek. Het was voor Manchester United de eerste mogelijk van de wedstrijd, nadat de openingsfase voor Tottenham was. Na de 0-1 hield de druk van de Spurs nog even aan. Met lange ballen over de verdediging van The Red Devils poogde Tottenham meermaals Richarlison weg te sturen, maar de Braziliaan stond meermaals net over het randje van buitenspel.

Naarmate de wedstrijd vorderde ontspon zich een spectaculaire wedstrijd. Door harde duels en onnauwkeurigheden op het middenveld wisselde de bal constant van eigenaar en ontspon zich counter na counter. Manchester United kreeg in deze fase de overhand met verzorgder combinatiespel en meer rust in de defensie. Dit leidde tot een handjevol kansen, maar Tottenham hield deze met de nodige moeite tegen. Doelpuntenmaker Sancho was erg dichtbij, maar zijn poging werd door Ivan Perisic van de lijn gehaald. Kort voor rust was er echter niemand die een antwoord had op de inzet van Rashford. De 25-jarige Engelsman werd vanaf eigen helft prachtig weggestuurd door Bruno Fernandes en rondde in het strafschopgebied beheerst af.

In de tweede helft begonnen de Londenaren opnieuw enthousiast en ditmaal resulteerde dit voor hen wel in een doelpunt. Nadat Clement Lenglet in een eerdere scrimmage rakelings over kopte, was het even later voor Pedro Porro wel raak. Na een theatrale duik van Richarlison en een geblokt schot van Harry Kane stond de Spaanse back op de juiste plaats om de aansluitingstreffer binnen te schieten. Bruno Fernandes had gelijk daarna de hoop van Tottenham de grond in kunnen boren, maar raakte in een zeer kansrijke positie het houtwerk.

De ploeg van interim-trainer Ryan Mason bleef daardoor hoop houden op een positief resultaat en begon steeds meer aan te dringen. Met snelle counters werd het doelgebied van David de Gea veelvuldig gevonden, maar het vizier stond nog niet helemaal juist afgesteld. Eric Dier kopte oog in oog met de Spaanse keeper naast, en ook Heung-Min Son kreeg de bal na een goede actie van Kane niet tussen de palen. De tweede maal was de combinatie Son-Kane wel succesvol; hoewel de Zuid-Koreaan de bal niet goed raakte, ging zijn poging nu wel binnen. Manchester United probeerde in de slotfase nog een derde treffer te forceren, maar dit lukte de Mancunians niet meer.



