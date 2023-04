Ten Hag haalt bezem door selectie United: 'Acht spelers mogen vertrekken'

Hoewel Manchester United dit seizoen nog alle zeilen bij moet zetten om plaatsing voor de Champions League veilig te stellen, is manager Erik ten Hag achter de schermen al volop bezig met de invulling van de selectie voor volgend seizoen. De Nederlander zou acht spelers hebben aangewezen die de club al dan niet tijdelijk mogen verlaten.

Dat schrijft het doorgaans goed ingevoerde Manchester Evening News. Volgens de krant wil Ten Hag dat de club de bezem 'meedogenloos' door de huidige selectie haalt. Onder de spelers die permanent mogen vertrekken bevinden zich een aantal grote namen als Harry Maguire, Anthony Martial en Jadon Sancho.

Artikel gaat verder onder video

Maguire (30) werd in 2019 voor 87 miljoen euro overgenomen van Leicester City en is ook dit seizoen formeel nog aanvoerder van United, ondanks het feit dat hij al lang geen zicht meer heeft op een basisplaats. Hij zou komende zomer verkocht moeten worden, net als Brandon Williams, Alex Telles, Eric Bailly, Dean Henderson en Martial.

Ook de toekomst van Jadon Sancho op Old Trafford is hoogst onzeker, zo weet de krant. 'Het geduld van Ten Hag met hem is aan het opraken', schrijft de krant. Ook vleugelspelers Anthony Elanga en Facundo Pellistri zouden mogen uitzien naar een andere werkgever, maar dat zou op huurbasis moeten gebeuren omdat Ten Hag in hen nog wel een toekomst zou zien.

Tegenover de verwachte uittocht is Harry Kane nog altijd het belangrijkste target om United komende zomer te gaan versterken, zo schrijft de krant bovendien. Daarnaast zou de komst van een 'dynamische middenvelder' eveneens prioriteit zijn voor Ten Hag. Frenkie de Jong en Jude Bellingham zijn voor die positie in beeld. Verder onderhandelt de club nog altijd met doelman David de Gea over een verlenging van zijn aflopende contract.

FootballTransfers: https://www.footballtransfers.com/nl/transfernieuws/de-bundesliga/2023/04/de-vier-rechtsbacks-die-perfect-zijn-voor-het-manchester-united-van-ten-hag