'Ten Hag krijgt stevige concurrentie voor handtekening begeerde Frimpong'

Erik ten Hag krijgt pittige concurrentie in de strijd om de handtekening van de Nederlandse rechtsback Jeremie Frimpong. Volgens Fabrizio Romano is Manchester United namelijk niet de enige Europese grootmacht die de verdediger graag op zou willen pikken bij Bayer Leverkusen.

De Italiaanse journalist en transferspecialist meldt donderdag op Twitter dat Frimpong ook een fraaie stap in de Bundesliga zou kunnen zetten. Bayern München zou namelijk al met zijn zaakwaarnemer Jeffrey Lemmert om tafel hebben gezeten. Of Frimpong daadwerkelijk in beeld komt in München is wel deels afhankelijk van João Cancelo. Der Rekordmeister huurt de Portugees momenteel van Manchester City en heeft een koopoptie ter waarde van naar verluidt 70 miljoen euro. Volgens Romano is de club van plan in mei de knoop definitief door te hakken. Besluit Bayern geen gebruik te maken van de optie, dan zou Frimpong nadrukkelijk in beeld komen.

Bovendien is Frimpong volgens Romano ook op de radar van FC Barcelona verschenen. De club posteert regelmatig centrale verdedigers Ronald Araújo en Jules Koundé aan de rechterkant en zou in Frimpong eindelijk weer een echte back toevoegen aan de selectie. Toch lijkt een overgang naar Catalonië op voorhand lastiger; 'de situatie is onduidelijk vanwege de Financial Fair Play-regels', schrijft Romano in zijn bericht. Naar verluidt moet Barcelona komende zomer 200 miljoen euro bezuinigen op de salarislast om zeker te zijn van een licentie om in het seizoen 2023-2024 opnieuw in La Liga te mogen uitkomen.

Frimpong is bezig aan zijn derde seizoen bij Bayer Leverkusen. De Duitse club nam hem in januari 2021 over van Celtic. Inmiddels is hij onbetwist basisspeler en maakt hij vrijwel wekelijks indruk met zijn aanvallende bijdragen aan het aanvalsspel van Leverkusen. Dit seizoen staat de teller na 26 wedstrijden in de Bundesliga al op acht doelpunten en vijf assists voor Frimpong.