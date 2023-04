Ten Hag laakt mentaliteit United-spelers na uitschakeling, Casemiro sneert naar Sevilla

Manchester United werd donderdag kansloos uitgeschakeld in de Europa League. Sevilla won in Spanje met 3-0 van de ploeg van Erik ten Hag, wat ruim voldoende was na de 2-2 van een week eerder in Manchester. Ten Hag maakte zich na afloop boos over de wedstrijdmentaliteit van zijn elftal, terwijl middenvelder Casemiro het niet na kon laten een sneer aan Sevilla uit te delen.

De wereld leek in februari nog aan de voeten van Ten Hag te liggen. Met de League Cup pakte hij de eerste prijs van het seizoen, terwijl zijn elftal in de Premier League steeds dichter tegen koplopers Arsenal en Manchester City aanschurkte en in de Europa League over twee wedstrijden afrekende met FC Barcelona. De laatste maanden gaat het echter beduidend minder, met na de 7-0 nederlaag bij Liverpool de uitschakeling door Sevilla als voorlopig dieptepunt .

"Ik moet toegeven dat we er niet voor gevochten hebben, dat is de harde waarheid", verzuchtte Ten Hag na het debacle in Sevilla. "En dat is onacceptabel. We hebben in het verleden laten zien dat we terug kunnen komen van een achterstand, maar we moeten beter aan wedstrijden gaan beginnen", doelde hij op de vroege 1-0 achterstand door een fout van Harry Maguire. Over de mentale kracht van zijn selectie maakt de Nederlandse trainer zich dan ook zorgen. "Soms geven we niet thuis. Ik denk dat we dat voor nu moeten accepteren, maar het is onacceptabel. Iedereen weet dat er meer gevraagd wordt en dat de standaard omhoog moet bij een club als Manchester United", aldus Ten Hag.



Casemiro sneert naar Sevilla

Ook middenvelder Casemrio baalde na afloop vanzelfsprekend van de vertoning in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De Spaanse media vroegen hem naar de status van tegenstander Sevilla, die de Europa League en voorloper UEFA Cup sinds 2006 liefst zes keer in de wacht wist te slepen. Specifiek werd Casemiro gevraagd of de tegenstander daarmee vergelijkbaar is met zijn vorige werkgever Real Madrid, aangezien beide clubs ondanks een 'minder' seizoen in eigen land toch opnieuw meedoen om Europees eremetaal. "Dan moeten ze er nog steeds acht meer winnen", refereerde Casemrio aan de veertien Champions League / Europa Cup I-trofeeën in de Madrileense prijzenkast, waarna hij direct wegliep.