Ten Hag legt in één woord uit waarom hij Weghorst passeert tegen Brentford

Erik ten Hag heeft tekst en uitleg gegeven bij het passeren van Wout Weghorst. De spits moet voor het eerst sinds hij deze winter op huurbasis over kwam van Burnley op de bank beginnen in een competitieduel, op Old Trafford tegen Brentford. Ten Hag had aan één woord voldoende om de absentie van de Nederlandse aanvaller te verklaren.

"Creativiteit", zegt Ten Hag in gesprek met het clubkanaal van The Red Devils. In plaats van Weghorst start hij tegen de nummer negen van de Premier League met Marcus Rashford in de punt van de aanval. Op Rashfords positie aan de linkerkant komt Jadon Sancho in het elftal, terwijl Antony vanaf de rechterflank zal starten.

"Jadon maakt flink progressie", verduidelijkt Ten Hag. "Je weet dat hij een beslissende pass kan geven, hij heeft een actie in huis in de één tegen één en hij beweegt achter de laatste linie van de tegenpartij", somt de Nederlandse trainer verder op. "En hij kan een goal maken."