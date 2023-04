Ten Hag verdedigt zich voor 'bizarre' wissels bij Manchester United

Manchester United gaf donderdagavond een 2-0 voorsprong weg tegen Sevilla. De Spanjaarden sleepten door twee eigen doelpunten alsnog een 2-2 gelijkspel uit het vuur. Na afloop zetten Engelse media vraagtekens bij een aantal 'bizarre' wissels van Erik ten Hag.

The Guardian wees de Nederlandse coach aan als schuldige voor het kantelen van de wedstrijd. 'De beslissingen van Ten Hag, meestal juist prima, waren nu de oorzaak van het verval', schreef de krant. Ook het lokale Manchester Evening News toonde zich kritisch op het wisselbeleid en noemde het 'verbijsterend' dat Ten Hag Anthony Martial, Bruno Fernandes, Jadon Sancho en Antony naar de kant haalde.

"Ik had geen keus", verdedigde Ten Hag zich na afloop. "Voor Martial was het zijn eerste basisplaats in lange tijd, dus hij moest er na een uur vanaf." Dat Fernandes en Antony eraf werden gehaald had een andere reden, verduidelijkte Ten Hag. "Ik kreeg een waarschuwing van de scheidsrechter dat Bruno en Antony dicht bij een tweede gele kaart waren, dus ik moest ze wel wisselen."

De wissels van Ten Hag braken United donderdag flink op. Lisandro Martínez raakte namelijk op het oog zwaar geblesseerd, terwijl Ten Hag al zijn wisselmogelijkheden al benut had. Met tien man ging het alsnog mis en verwierf Sevilla alsnog een prima uitgangspositie voor de return, volgende week in Spanje.