Ten Hag wijst vervanger Rashford aan, bankzitter Weghorst baalt

Anthony Martial is de vervanger van Marcus Rashford in de spits van Manchester United. De Engelse aanvaller is geblesseerd en niet inzetbaar tegen Sevilla donderdagavond voor de kwartfinale van de Europa League. Wout Weghorst had gehoopt op een kans als diepste spits, maar moet genoegen nemen met een rol als reserve. Tyrell Malacia heeft wel een basisplaats.

Ten Hag kan in het heenduel in Old Trafford geen beroep doen op de geblesseerde Rashford en dus moest de Nederlandse coach op zoek naar een vervanger. Martial is weer volledig fit en krijgt het vertrouwen van Ten Hag, die daardoor een plekje in de spits heeft vrijgemaakt voor Jadon Sancho. Antony start vanaf de rechterflank, terwijl Marcel Sabitzer achter de spits start.

Op die positie speelde Weghorst ook de meeste wedstrijden in de laatste weken als hij begon, maar door het missen van grote kansen, is hij op de bank beland. Ondanks het wegvallen van Rashford is daaraan dus niets veranderd, waardoor de Nederlandse spits behoorlijk zal balen. Wel is zijn kans op speeltijd behoorlijk toegenomen, al was het alleen al als invaller. De in Engeland geschorste Casemiro keert ook weer terug in het elftal van The Red Devils.

Manchester United heeft in elk geval de cijfers in het voordeel: Sevilla won de laatste elf wedstrijden in Europees verband niet. Zesmaal was er een nederlaag, vijf keer speelde de Spaanse club gelijk. Wel overleefde het twee rondes, door achtereenvolgend PSV en Fenerbahce uit de Europa League te knikkeren.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Fernandes, Sabitzer, Antony, Sancho; Martial