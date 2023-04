Terugkeer Kanté in Chelsea-basis zorgt voor bizarre statistiek

Chelsea start woensdagavond met N'Golo Kanté in de basis aan het uitduel met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Daarmee zorgt de Fransman voor een opmerkelijke statistiek.

Het seizoen van de inmiddels 32-jarige middenvelder ging tot nu toe grotendeels op aan een hardnekkige hamstringblessure. Nadat hij de eerste twee Premier League-wedstrijden van het seizoen in de basis had gestaan, keerde de wereldkampioen van 2018 pas op 1 april terug in het elftal. Sindsdien kwam hij weer twee keer in actie voor the Blues.

Omdat Chelsea al twee trainers de laan uitstuurde, speelt Kanté nu vier wedstrijden op rij onder een verschillende trainer. Aan het begin van het seizoen was dat nog Thomas Tuchel. De Duitser werd echter ontslagen in september, waarna Kanté in de allerlaatste wedstrijd van Tuchels opvolger Graham Potter zijn rentree vierde. Vervolgens werd ook Potter de wacht aangezet, waarna interim-trainer Bruno Saltor de derde manager was waaronder Kanté in actie kwam. Met Frank Lampard is hij woensdag aan zijn vierde trainer in vier duels toe.

Hakim Ziyech keert in Madrid terug op de bank bij Chelsea. De Marokkaan ontbrak de laatste vier Premier League-duels nog in de selectie, maar zit in het Santiago Bernabéu weer op de goedgevulde reservebank. Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti heeft weinig reden tot wisselen. Hij stuurt tegen Chelsea dan ook dezelfde elf het veld in die vorige week in de Copa del Rey voor een 0-4 uitoverwinning op Barcelona zorgden.