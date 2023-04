Toulouse slacht Nantes in bekerfinale, Nederlanders eisen absolute hoofdrollen op

Toulouse heeft zaterdagavond op meer dan overtuigende wijze beslag gelegd op de Coupe de France. De ploeg van Branco van den Boomen, Thijs Dallinga, Stijn Spierings en Zakaria Aboukhlal was in het Stade de France in Parijs veel te sterk voor FC Nantes, dat met 5-1 werd verslagen. De Nederlanders (en de in Nederland geboren Marokkaan) eisten absolute hoofdrollen voor zichzelf op.

Van den Boomen, eerder vandaag nog hartstochtelijk aanbevolen bij zowel Feyenoord als PSV, had al na vier minuten een assist op zijn naam staan in de eindstrijd. Uit zijn hoekschop kopte verdediger Logan Costa de 1-0 tegen de touwen. Diezelfde Costa was vervolgens na een kwartier opnieuw de gevierde man - nu op aangeven van Spierings.

Daarna was het de beurt aan Dallinga. In zowel de 23ste als de 31ste minuut kwam de 22-jarige spits, vorig seizoen nog topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, tot scoren. Daardoor ging Toulouse met een afgetekende 4-0 voorsprong de rust in.

In de tweede helft leek het daar lang bij te gaan blijven, maar door een benutte strafschop van Ludovic Blas redde titelverdediger Nantes een kwartier voor het einde de eer. Het slotakkoord was echter voor Aboukhlal. Nadat een vrije trap in de Nantes-muur was gestrand schoot hij kiezelhard de 5-1 eindstand achter Nantes-doelman Albon Lafont.