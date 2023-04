Transfervrije Van den Boomen in beeld bij Feyenoord en PSV

Feyenoord en PSV zouden Branco van den Boomen op de radar hebben staan. De middenvelder is transfervrij na dit seizoen bij Toulouse en werd vrijdag door De Telegraaf in verband gebracht met Feyenoord, waarna het Eindhovens Dagblad ook melding maakte van interesse uit Eindhoven. Eerder deze week gaf de middenvelder zelf nog te kennen dat hij wel openstaat voor een terugkeer naar Nederland, mits het een club van de traditionele top-drie is.

“Van den Boomen schijnt op de lijst te staan bij Feyenoord”, vertelde Driessen hij in de Kick-offpodcast van De Telegraaf. “Hij is na dit seizoen natuurlijk transfervrij. Ik weet alleen niet hoe interessant ze hem nog vinden, nu ze Thomas van den Belt al hebben gehaald.” Het Eindhovens Dagblad meldde daarna dat ook PSV zich 'oriënteert' op de komst van de Nederlandse middenvelder.

Van den Boomen is weliswaar nog met zijn huidige werkgever in gesprek om te kijken of hij een nieuwe verbintenis wil ondertekenen, maar gaf ook aan graag een stap omhoog te maken. Dat is voor hem bij zowel Feyenoord, Ajax als ook PSV het geval, vertelde hij eerder deze week.

PSV is de club waar hij van jongs af aan al een goede band mee heeft, al wilde hij de andere clubs ook niet uitsluiten. “Als Feyenoord naar de Champions League gaat, kan dat een mooie stap zijn. En Ajax is op dit moment gewoon de grootste club van Nederland qua budget en alles”, vertelde hij in gesprek bij Rondo bij Ziggo Sport.