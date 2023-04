Tuchel reageert keihard op uitspraken Mazraoui: 'Ligt alleen aan hem'

Bayern München-trainer Thomas Tuchel heeft Noussair Mazraoui vrijdag stevig van repliek gediend. De oud-Ajacied sprak zich deze week uit over zijn gebrek aan speeltijd, maar volgens zijn coach moet de Marokkaan vooral in de spiegel kijken.

Mazraoui baalde deze week in gesprek met de Duitse krant Abendzeitung München openlijk van zijn bijrol bij Der Rekordmeister. "Natuurlijk ben ik niet blij. Ik was een basisspeler voor het WK. Nu ben ik weer fit en krijg ik nooit speeltijd", mokte de rechtsback. Tegenover Voetbal International hekelde hij bovendien zijn lage positie in de pikorde onder Tuchel. "De trainer zegt: ‘Ik ken je kwaliteiten niet, dus ik kan je niet zomaar opstellen’. Het is duidelijk en eerlijk, maar ik ben er wel weer lekker mee. Inmiddels ben ik de vierde keuze als rechtsback..."

Artikel gaat verder onder video

Vrijdag werd Tuchel tijdens de persconferentie, voorafgaand aan het Bundesliga-duel met Hertha BSC van zondag, geconfronteerd met de uitspraken van de ontevreden Mazraoui. "Ik wil ook dat hij meer speelt", gaf de Duitser aan, "dat betekent dat hij de beste rechts- of linksback van de selectie is. Uiteindelijk stel je jezelf op. Het ligt alleen aan hem", vervolgde Tuchel.

Volgens Tuchel moet Mazraoui voldoen aan de hoge verwachtingen van spelers die bij een club als Bayern heersen. "Bij Bayern is de standaard zeer hoog. Als je vijf minuten krijgt, dan moet je in die vijf minuten wel leveren. Je moet altijd en dan ook echt áltijd een topprestatie leveren, dan stel je jezelf op. Iets wensen is één, het werk leveren dat daarvoor nodig is is twee", aldus Tuchel.