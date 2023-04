Mazraoui komt met reden Tuchel voor niet opstellen: 'Ben inmiddels vierde keuze'

Noussair Mazraoui baalt van zijn situatie bij Bayern München onder de nieuwe trainer Thomas Tuchel, waar de rechtsback inmiddels de vierde keuze is op zijn positie. Na het WK had de Marokkaans international al wat pech door een ontstoken hartzakje, waardoor hij er anderhalve maand uit lag.

Onder Julian Nagelsmann begon het afwachtend voor Mazraoui, maar de waardering kwam al snel. “Toen hij me echt de kans gaf, wist iedereen hier wat ze aan me hadden”, zegt de vleugelverdediger bij Voetbal International. Op de een of andere manier werkt dat zo bij mij. Straal ik iets onverschilligs of nonchalants uit in het begin. Dat gebeurt nooit bewust, maar daardoor duurt het soms even voordat de mensen overtuigd zijn.”

Op het WK ging het met Mazraoui en met Marokko heel goed en konden ze stunten tot aan de halve finale. “Een geweldig toernooi, wat hebben we daar een fantastische tijd gehad en geschiedenis geschreven.” Maar na deze periode ging het wat minder met de voormalig Ajacied. “Een ontstoken hartzakje was de diagnose van mijn problemen, waardoor ik anderhalve maand eruit lag. Balen natuurlijk, maar gelukkig ging het snel beter en had ik bij Bayern aan de trainer voor en tijdens het WK kunnen laten zien wat mijn kwaliteiten waren.”

Totdat er een hoop gebeurde bij de Duitse Rekordmeister. Tijdens zijn blessure haalde Bayern met João Cancelo een nieuwe concurrent voor zijn positie en ook trainer Nagelsmann moest de club verlaten voor de nieuwe hoofdcoach Thomas Tuchel. “De trainer (Tuchel, red) zegt: ‘Ik ken je kwaliteiten niet, dus ik kan je niet zomaar opstellen’. Het is duidelijk en eerlijk, maar ik ben er wel weer lekker mee. Inmiddels ben ik de vierde keuze als rechtsback...” Van het enthousiasme over het WK is niets meer over. “Tsja, je ziet het vanavond tegen Manchester City (vorige week, red). De backs gaan eruit, maar ik kom er nog niet in. En door het overvolle programma hebben we nauwelijks normale trainingen, dus er zijn ook niet bepaald veel gelegenheden om het te laten zien aan de trainer. Dat hij mij niet kent, is dan mijn probleem.”

Mazraoui heeft alles geprobeerd om de trainer te overtuigen, maar dat gaat lastig bij Tuchel. “Of ik hem heb gevraagd of hij het WK niet heeft gekeken? Daar heb ik het wel over gehad, maar dan zegt hij dat hij het niet vanuit de ogen van een trainer heeft gezien. Ik kan niet zeggen dat deze trainer niet duidelijk is, alleen de boodschap is voor mij wel teleurstellend. Ik ben 25 jaar, heb hier een goede periode gehad dit seizoen en een sterk WK gespeeld. Dan wil je gewoon spelen en niet als zoveelste keuze op de bank zitten. Iedereen die me kent, weet dat ik niet opgeef. Ik blijf vechten voor mijn plek, alleen de afgelopen periode was wel heel frustrerend en teleurstellend.”