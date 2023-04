Uitstekend nieuws voor Feyenoord en Slot: Geertruida keert terug in de basiself

Lutsharel Geertruida maakt zondagavond zijn rentree bij Feyenoord. De verdediger viel twee weken geleden geblesseerd uit bij het Nederlands elftal en leek voorlopig toe te moeten kijken, maar is dus voldoende hersteld om al weer in actie te komen. Geertruida vervangt Marcus Pedersen in de opstelling voor de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Feyenoord is bezig aan een uitstekend seizoen. De Rotterdammers werden afgelopen woensdag weliswaar door Ajax uitgeschakeld in de KNVB Beker, maar gaan dik aan de leiding in de Eredivisie en treden komende donderdag aan in de kwartfinale van de Europa League. In aanloop naar de eerste ontmoeting met AS Roma is er dus uitstekend nieuws voor Feyenoord, dat weer kan beschikken over Geertruida. De verdediger is dit seizoen een van de grote uitblinkers bij de Rotterdammers en mocht zich onlangs dan ook melden bij het Nederlands elftal. In de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk liep hij tegen het einde echter een hamstringblessure op. Die leek hem weken aan de kant te houden, maar hij staat vanavond dus al weer op het veld.

Artikel gaat verder onder video

De terugkeer van Geertruida gaat ten koste van Pedersen. De Noor kreeg de afgelopen wedstrijden de kans op de rechtsbackpositie. Dat is tevens de enige wijziging die trainer Arne Slot doorvoert in zijn opstelling voor het thuisduel met RKC Waalwijk. Slot kiest voor de rest voor dezelfde namen als in de halve finale van de KNVB Beker tegen Ajax. Dat betekent dat Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi opnieuw het vertrouwen krijgen op de vleugels. Santiago Giménez is inmiddels de onomstreden eerste spits van Slot. De oefenmeester koos in de eerste seizoenshelft nog geregeld voor Danilo als centrumspits, maar Giménez heeft zichzelf naar een basisplaats geknokt. De Mexicaan was van de week nog trefzeker tegen Ajax, maar kon dus niet voorkomen dat Feyenoord werd uitgeschakeld. De Rotterdammers hebben tegen RKC Waalwijk dus wat recht te zetten.