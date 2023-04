Valentijn Driessen haalt hard uit en spreekt zelfs van 'verkrachting'

Valentijn Driessen heeft nog steeds geen goed woord over voor de wijze waarop de Eredivisie CV de stijging van Nederland op de coëfficiëntenranglijst vierde. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf sloeg de Eredivisie CV de plank volledig mis en wordt het 'product' van de competitie op deze wijze 'verkracht'.

Driessen vindt het inmiddels beroemde filmpje, met Khalid Boulahrouz in de hoofdrol, lijken op 'trailer van de drugsmisdaadfilm' en een 'onnodige trap in de rug' van Portugal. Hij had liever gezien dat succesvolle spelers en/of trainers van Eredivisie-clubs in beeld waren gebracht, of mooie momenten van de afgelopen jaren. "Hoe stupide kan je zijn als Eredivisie CV om al het Europese moois van het Nederlandse clubvoetbal nationaal en internationaal op deze manier te verkopen? Daar is ongetwijfeld een duur bureau voor ingehuurd terwijl het oppompen van de Eredivisie zo simpel en goedkoop kan. Zie de filmpjes op ESPN om de kijker op te warmen voor Eredivisieduels."

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The Eredivisie is the 𝟲𝘁𝗵 league of Europe 🙌🇳🇱

↳ Extra #UCL and #UEL ticket from Portugal 🇵🇹



𝒪𝒷𝓇𝒾𝑔𝒶𝒹𝑜 𝒶𝓂𝒾𝑔𝑜𝓈 🎬#UEFARanking pic.twitter.com/on5gTdlZfe — Eredivisie (@eredivisie) April 13, 2023

In zijn column in De Telegraaf spreekt Driessen van een 'marketingflater'. "Deze foute beeldvorming krijg je als je voetbalorganisaties laat vertegenwoordigen door bureaus met mensen zonder gevoel voor voetbal in hun dna. En dan is er binnen die ECV, die zo graag serieus wordt genomen en volwassenheid acteert, niemand die even zijn vinger opsteekt. Het is gemakkelijker om bij ESPN twee miljard op te halen voor de liverechten van de Eredivisie 2025-2035 dan je te bekommeren om het beeld van je geweldige product."

"Dat is maar voetbal voor deze heren. Dan is niet de inhoud, je kracht, je trots, het voetbal de maatstaf, maar de geliktheid van een filmpje", stelt Driessen. "De Eredivisie CV verkracht op deze manier een van Nederlands mooiste exportproducten. Kannibalisme ten top. Een grove schande en tegelijk krijgt Portugal als voetballand even onnodig een trap in de rug. Terwijl dat als klein voetballand in Europa een voorbeeldrol vertolkt met structureel presterende clubs in de Champions League en een positieve transferbalans waar die van de Eredivisie bij verbleekt."