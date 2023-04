Valentijn Driessen haalt uit naar Ruud van Nistelrooij: 'Hou nou toch op, man'

Ruud van Nistelrooij gaf vrijdagmiddag aan dat hij tegen Ajax weer met een pet op zijn hoofd langs het veld zal staan. Valentijn Driessen vindt dat een opmerkelijke beslissing. Hij vindt dat een grote oud-voetballer als Van Nistelrooij dat soort poespas helemaal niet nodig heeft.

"Een gelukspet, hou nou toch op man", opent Driessen zijn relaas in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Ruud van Nistelrooij heeft alle velden van Europa gezien. Hij heeft in alle stadions gescoord. Toen had hij toch ook niet zijn Ruud van Nistelrooij-onderbroek aan? Dat heeft hij toch helemaal niet nodig. Dit soort bijgeloof, daar ben ik helemaal niet van."

Driessen denkt dat situatie rond de pet van Van Nistelrooij geen goede invloed zal hebben op de spelersgroep van PSV. "Ik heb niet op dat niveau gespeeld", plaatst Driessen een belangrijke kanttekening. "Maar als mijn trainer zou functioneren alleen op bijgeloof, dan ben je toch gelijk klaar met hem. Je hebt toch vertrouwen in je spelers en niet in je pet?"

Ajax-trainer John Heitinga ging vrijdagmiddag ook al in op de 'pet-kwestie'. "Dat ga ik absoluut niet doen", zei Heitinga met een glimlach op zijn gezicht na de vraag of hij de pet van Van Nistelrooij van zijn hoofd zou tikken. "Ik kijk enorm uit naar dit duel en dat ik weer mag strijden tegen Ruud. We hebben ook nog tegen elkaar gespeeld", vertelde de coach van Ajax.