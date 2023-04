'Van de Beek door Ten Hag op de zwarte lijst gezet bij Manchester United'

Erik ten Hag heeft Donny van de Beek op ‘de zwarte lijst’ gezet voor het komende seizoen bij Manchester United. De oefenmeester heeft dertien spelers geselecteerd die hij denkt volgend jaar niet meer nodig te hebben bij The Red Devils. De Nederlandse coach wil een volgende schifting maken in zijn selectie om te kunnen meestrijden om de Premier League-titel.

Volgens The Daily Mail wil Ten Hag een volgende stap zetten in de 'revolutie' bij Manchester United, voor wie de League Cup-winst slechts het begin moet zijn. Ook een eindzege in de FA Cup en Europa League, dat nog tot de mogelijkheden behoort, en een top-vier klassering in de Premier League is niet voldoende. Komend jaar wil de club meespelen om de titel in Engeland en dat moet door de selectie verder op te schonen.

Van de Beek, die de rest van dit seizoen met een blessure uit de roulatie ligt, staat ook tussen de in totaal dertien spelers. ‘Zijn contract loopt af in 2025 en zelfs Ten Hag heeft hem niet tot leven kunnen wekken’, concludeert het Engelse tabbloid. Ten Hag gaf zelf in een recentelijk interview ook al aan dat het perspectief voor zijn landgenoot mede door de ongelukkige timing van zijn blessure troebel is geworden.

Vanuit de huidige selectie mag Anthony Elanga worden verhuurd ofwel worden verkocht. Harry Maguire mag vertrekken vanwege zijn torenhoge salaris. Aaron Wan-Bissaka wordt minder goed ingeschat als Diogo Dalot voor de rechtsbackpositie, waarop Ten Hag zich wil gaan versterken. Victor Lindelöf kan een transfersom opleveren met het oog op de Financial Fair Play-regels, terwijl collega-verdediger Phil Jones (die nog geen minuut speelde dit seizoen) een aflopende verbintenis heeft die niet zal worden verlengd.

Scott McTominay komt ook op de plannen van het middenveld niet meer voor, voor het komende seizoen. Toptalent Facundo Pellistri gaat zijn contract verlengen, maar mag daarna elders een seizoen ervaring opdoen als huurling. Antony Martial mag vertrekken omdat hij de hoge verwachtingen niet kan inlossen en hij met veel blessureleed kampt. Brandon Williams (hij kwam tot vijf minuten dit seizoen) heeft het gewenste niveau eveneens niet en voor hem worden de deuren op Old Trafford ook dichtgegooid.

Van de momenteel verhuurde spelers komen Eric Bailly (‘voldoet niet aan het gewenste niveau’), Alex Telles (‘komt door de concurrentie niet in aanmerking voor een nieuwe kans links achterin) en Amad Diallo (‘heeft potentie, maar moet na zijn huidige uitleenbeurt nog meer ervaring opdoen voor het eerste elftal van Manchester United') niet in aanmerking voor een serieuze kans komend seizoen. Ook voor hen wordt in de zomer een (permanente) oplossing elders gezocht.