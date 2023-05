Ten Hag wijst routinier na twaalf seizoenen definitief de deur bij Manchester United

Erik ten Hag heeft na dit seizoen definitief geen plek meer in de selectie van Manchester United voor Phil Jones en Axel Tuanzebe. Beide verdedigers hebben een aflopende verbintenis bij The Red Devils, maar hebben te horen gekregen dat er voor hen geen plek meer is in het nieuwe voetbaljaar, zo meldt transferspecialist Fabrizio Romano.

Jones staat al sinds 2011 (!) onder contract bij Manchester United, maar was de laatste jaren al niet zeker meer van zijn plaats. Mede door verschillende knie- en enkelblessures raakte hij uit beeld en onder Ten Hag speelde hij dit seizoen nog geen minuut en zat hij ook nog niet bij de wedstrijdselectie. Zodoende is het logisch dat de optie in het contract van de 27-voudig international niet wordt gelicht.

Tuanzebe is eveneens te licht bevonden door de Nederlandse coach en dat is niet gek, want de jeugdexponent krijgt dit seizoen ook amper speeltijd tijdens zijn verhuurbeurt bij Stoke City. Dat zijn tot 2023 lopende verbintenis dan ook niet wordt verlengd, is eveneens weinig verrassend. In totaal kwam hij 37 keer officieel in actie voor de Premier League-club. Ook de jeugdige speler Ethan Galbraith keert komend seizoen niet meer terug op Old Trafford.

Naast Jones en Tuanzebe, die dus vertrekken, hebben van de huidige selectie ook Tom Heaton, David de Gea, Jack Butland en huurlingen Wout Weghorst en Marcel Sabitzer, die door blessureleed in het restant van dit voetbaljaar niet meer in actie komt, een aflopend contract. Alleen De Gea lijkt van de contractspelers zeker in aanmerking te komen voor een nieuw contract. Volgens The Manchester Evening News zijn beide partijen bijna akkoord over een nieuwe verbintenis. Daarbij doet de Spaanse goalie een duit in het zakje als het over zijn salaris gaat: hij gaat minder verdienen dan in zijn huidige monstercontract.