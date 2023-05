Ten Hag laat langst dienende speler gaan: 'Het doet pijn om mijn ploeggenoten onder ogen te komen'

Manchester United heeft besloten om de optie in het aflopende contract van Phil Jones niet te lichten, waardoor zijn periode bij de club ten einde komt. De 31-jarige verdediger worstelde de afgelopen jaren met blessures en is niet in staat gebleken om weer volledig fit te worden. Daardoor komt hij niet voor in de toekomstplannen van Erik ten Hag, al zal Jones vanaf de zijlijn Manchester United luidkeels toejuichen.

Jones kwam in de zomer van 2011 over van Blackburn Rovers en is daarmee de langst dienende veldspeler; doelman David de Gea kwam op hetzelfde moment binnen. Jones speelde in totaal 229 officiële wedstrijden voor Manchester United, maar de laatste dateert van 2 mei 2022 (3-0 zege op Brentford). In een open brief aan de supporters zegt Jones dat hij graag vaker had gespeeld, maar dat het een droom is om überhaupt voor Manchester United gespeeld te mogen hebben.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb al eens eerder gezegd dat ik het moeilijk vond om mijn ploeggenoten onder ogen te komen", zegt Jones. "Het deed me pijn dat ik ze niet kon helpen. Het deed me pijn dat mijn gezin me niet in actie zag op de wedstrijddagen. Je hebt het gevoel dat je mensen in de steek laat. In het leven heb je soms te maken met tegenslagen, maar die moet je kunnen accepteren, in de wetenschap dat je al het mogelijke hebt gedaan om ze te overwinnen. Het gaat erom dat je doorgaat. Die les zal ik met me meenemen, wat er ook wacht."

"Ik heb mijn droom laten uitkomen bij de grootste club ter wereld", voegt de verdediger toe. "Ik heb voor Engeland gespeeld op grote toernooien. Ik heb bij United prijzen gepakt, waaronder de Premier League in het laatste seizoen van Sir Alex Ferguson. Ik kan altijd tegen mijn vrienden en familie zeggen dat het maar weinigen gegeven is om voor deze club te spelen, deel uit te maken van de clubhistorie en zulke mooie herinneringen eraan over te houden."

Jones heeft vertrouwen in de koers die Ten Hag vaart op Old Trafford. "Ik wens Erik en zijn staf en alle spelers het beste toe. Hij is iets aan het opbouwen en ik houd het proces vanaf de zijlijn in de gaten. Ik ben nu supporter en hoop meer dan wie dan ook dat hij de progressie kan voortzetten die we allemaal hebben waargenomen."

In de nieuwste FCUpdate Podcast gaat het over Manchester United. Zou Brian Brobbey een geschikte aanwinst zijn voor Ten Hag?