Van der Vaart lacht ophef weg na omstreden uitspraak over Gravenberch

Rafael van der Vaart werd tijdens de voorbeschouwing voor de Champions League-duels van dinsdagavond geconfronteerd met zijn opvallende uitspraak over Ryan Gravenberch, die hij maandagavond 'in alle opzichten beter' noemde dan Jude Bellingham.

Daarmee veroorzaakte Van der Vaart nogal wat ophef. Een vaste Bayern München-reserve béter dan het volgens velen grootste talent van de Bundesliga, die veelvuldig in verband wordt gebracht met een overgang naar Manchester United of Real Madrid. "Zaten mensen op de kast?", lachte Van der Vaart bij Ziggo Sport. "Dat heb ik wel vaker, ook thuis trouwens", grapte de oud-middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

"Maar dat vind ik echt", vervolgt Van der Vaart serieus. "In zijn talent is hij denk ik veel verder en beter dan Bellingham, maar die laatste speelt elke week", verduidelijkt hij. Hij denkt dan ook dat Gravenberch er verstandiger aan had gedaan om naar een club net onder de absolute top van Europa te verkassen, in plaats van het grote Bayern.

"Dortmund bijvoorbeeld, of Tottenham", benoemt hij ook zijn oude werkgever. "De Europese subtop", concludeert presentator Wytse van der Goot. Maar Van der Vaart wil die term niet noemen: "Subtop klinkt zo negatief. Ik vind dat nog steeds top. Je moet af en toe een stapje ertussendoor hebben om te laten zien hoe goed je bent."