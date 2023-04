Van Hanegem tipt Feyenoorders na pak slaag tegen AS Roma: 'Dat is het enige medicijn'

Willem van Hanegem gaat ervan uit dat Feyenoord de Europese kater weg gaat spoelen met het kampioenschap in de Eredivisie. De oud-speler van de Rotterdammers snapt dat de spelers flink zullen balen van de nederlaag tegen AS Roma. Het zou volgens De Kromme raar zijn als dat niet zo zou zijn.

"Ik wilde zeggen dat je het vergeten moet zijn, maar dat is lulkoek", vertelde Van Hanegem in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. "Ik heb zelf ook vaak gehad dat ik daar nog wel even mee rondliep. Ik had er ook een aantal dagen de kolere in, dat was niet meteen de volgende dag weg. Als een speler dat zou zeggen, zou ik zeggen dat hij niet goed bij zijn hoofd is."

Artikel gaat verder onder video

Door de uitschakeling in Europa kan Feyenoord zich volledig richten op de landstitel. Met nog vijf wedstrijden op het programma is het verschil met Ajax en PSV liefst acht punten. Zondag komt FC Utrecht op bezoek in De Kuip, terwijl Ajax en PSV elkaar treffen. "Het enige medicijn is dat je zondag weer die wedstrijd wint, dan word je gewoon kampioen. Dat is toch het mooiste wat er is?", aldus De Kromme.

Van Hanegem ging ook nog even in op het opvallende gedrag van Roma-trainer José Mourinho, die zich van een minder sportieve kant liet zien richting Arne Slot. "Daar houd ik ook niet van, maar ik blijf sympathie voor hem houden. Dat is toch wel grappig? Als de trainer van de tegenstander nou zegt dat ie eigenlijk gek is van anderen en niet van jouw ploeg. Dan zou ik dat misschien ook wel zeggen."