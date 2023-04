Van Hanegem ziet opvolger Slot al bij Feyenoord rondlopen: 'Waarom niet gewoon hém de kans geven?'

Mocht trainer Arne Slot na dit seizoen besluiten Feyenoord te verlaten, dan hoeft de club volgens Willem van Hanegem niet ver te zoeken voor een opvolger van de succestrainer. Volgens De Kromme heeft zijn oude club die in de persoon van Sipke Hulshoff reeds in dienst.

Dat zegt Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Volgens het clubicoon is Hulshoff, momenteel assistent van Slot, een belangrijke pijler onder de huidige successen van de Stadionclub. "Hij is heel belangrijk in veel van wat er nu allemaal zo goed gaat bij Feyenoord", aldus Van Hanegem. "Dus waarom zou je dat veranderen als Slot vertrekt en niet gewoon hém de kans geven?", doelt hij op Hulshoff.

Het doorschuiven van Hulshoff, bij een eventueel vertrek van Slot, zou een verrassende stap zijn. De 48-jarige assistent heeft nauwelijks ervaring als hoofdtrainer op het hoogste niveau. Alleen bij SC Cambuur fungeerde hij tot drie keer toe als interim-trainer. Verder deed hij ervaring op als assistent van onder meer Wim Jonk bij FC Volendam en maakt Hulshoff ook deel uit van de technische staf van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal.

Over de toekomst van Slot wordt nog altijd druk gespeculeerd. Een langer verblijf bij Feyenoord, waarmee Slot in zijn tweede seizoen hard op weg is naar zijn eerste Nederlandse titel, sluit de succescoach zeker niet uit. Toch gaf hij recent al eerlijk toe dat er clubs zijn 'waar je geen nee tegen kunt zeggen.' Tottenham Hotspur zou zo'n club kunnen zijn. Donderdag liet John van 't Schip zijn licht nog schijnen over een mogelijk dienstverband van Slot in Londen, waarbij hij waarschuwde dat het essentieel zou zijn om duidelijke afspraken met de clubleiding te maken. Dit om te voorkomen dat Slot bij de Spurs hetzelfde lot te wachten staat als de ontslagen Antonio Conte en eerder José Mourinho.