Dankbare Van Nistelrooij belde met Hiddink: 'Ik ben blij dat je me toen...'

Ruud van Nistelrooij staat zondag in zijn eerste seizoen als trainer van PSV in de bekerfinale tegenover Ajax. Het had echter weinig gescheeld, of de trainersloopbaan van de voormalige topspits was al in een vroegtijdig stadium ten einde gekomen. Het is - naar eigen zeggen - mede aan Guus Hiddink te danken dat Van Nistelrooij tóch doorzette en uiteindelijk als hoofdtrainer aan de slag ging in Eindhoven.

Dat zegt Hiddink in een interview met De Telegraaf, dat zaterdag gepubliceerd werd. Hiddink blikt daarin terug op zijn laatste periode als bondscoach, waarin de nog maar kort gestopte Van Nistelrooij als assistent fungeerde. "Toen had hij zijn één na hoogste diploma gehaald en was de volgende de Pro License", herinnert Hiddink zich. "Hij wilde eigenlijk stoppen met de cursussen, maar ik heb hem toen aangeraden om meteen door te gaan. Dat heeft hij gedaan. Toen hij bij het eerste van PSV aan de slag ging, belde Ruud en zei: ’Ik ben blij dat je me toen een beetje onder druk hebt gezet."

Onder Van Nistelrooij deed PSV dit seizoen niet mee om de landstitel, die het hoogstwaarschijnlijk aan Feyenoord moet laten. Met de KNVB Beker kunnen de Eindhovenaren het seizoen toch afsluiten met een prijs. Toch verwacht Hiddink niet dat PSV het net als vorige week in het competitieduel in Eindhoven makkelijk gaat krijgen tegen de Amsterdammers. "Je kunt een totaal andere wedstrijd verwachten met een totaal ander Ajax, dat enorm gebrand zal zijn op een revanche. Het scheelt al een hoop dat Edson Alvarez er weer bij is. Die gaat een hoop energie in de wedstrijd gooien en neemt de rest daarin mee", verwacht de oud-trainer.

Volgens Hiddink heeft PSV de landstitel dit seizoen in het hoge noorden verspeeld. "Je kunt niet negen punten verliezen bij Cambuur, Groningen en Emmen. Dat is de labiliteit geweest van dit seizoen. Je moet altijd een basis hebben dat als je een mindere dag hebt, je zulke wedstrijden toch met 1-0 kunt winnen", meent de Varssevelder. Toch hoopt hij dat PSV vertrouwen houdt in de debuterende hoofdtrainer. "Als PSV tweede wordt en de beker wint, hoeft daar al helemaal geen discussie over te zijn, dus Ruud heeft het ook zelf in de hand door het seizoen top af te sluiten", besluit Hiddink.